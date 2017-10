Corruption au sein de l’IVD : Yamina Zoghlami en est convaincue

Yamina Zoghlami, membre de la Commission des martyrs et blessés de la révolution, de la mise en œuvre de la loi de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle, a plaidé, lundi, pour la mise en place d’une commission d’enquête sur des “présomptions de corruption” au sein de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) estimant qu’il fallait mettre fin aux informations qui circulent autour de ce sujet.

Zoghlami a, également, appelé les membres de l’Instance révoqués en allusion à Zouheir Makhlouf, Lilia Bouguira et Mustapha Baazaoui à dévoiler les dossiers de corruption qu’ils détiennent et de saisir la Justice.

D’après Zouheir Makhlouf, les membres de l’Instance ne sont pas en mesure de saisir la Justice d’autant que les dossiers de corruption qui ont été déposés à la Cour des comptées ont été tous rejetés conformément aux dispositions de la loi.

Par ailleurs, Makhlouf a accusé la présidente de l’IVD, Sihem Ben Sedrine de mauvaise gestion des ressources financières de l’Instance, citant, en exemple, l’acquisition de voitures et l’octroi des primes à des individus qui n’ont jamais exercé à l’Instance. L’ancien membre de l’IVD a, également, appelé à diligenter une enquête sur des suspicions de corruption administrative et financière au sein de l’Instance.