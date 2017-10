Le Sommet des jeunes panafricanistes à Tunis, les 22 et 23 avril

Pour la quatrième année consécutive, des jeunes panafricanistes de 28 nationalités africaines se réuniront à Tunis les 22 et 23 avril 2017 pour participer à l’édition Tunisie 2017 de la Simulation du sommet de l’Union africaine.

Cette rencontre, qui est organisée par l’ONG “Modèle de l’Union Africaine” (MUA), aura lieu au siège de l’Ecole Méditerranéenne des Affaires (MSB), sise aux Berges du Lac, sous le thème “Tirer pleinement profit de la dividende démographique grâce à l’investissement dans la jeunesse”.

La 4ème édition de la Simulation du sommet de l’Union Africaine se réunira sous le haut patronage du ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) bureau de Tunis, la Commission de l’Union Africaine (CUA), le ministère des Affaires étrangères, TUNISAIR, l’Ecole Méditerranéenne des Affaires (MSB) et le LAB’ESS.

Jeunes leaders africains, les valeurs…

Dans un communiqué rendu public mardi 18 courant, les organisateurs ont indiqué que le MUA mettra à cette occasion l’accent sur les jeunes leaders africains, les valeurs partagées et le partage des connaissances au sujet de l’Union Africaine et de son processus de prise de décisions. L’exercice de simulation offrira aux dizaines de participants, d’horizons culturels différents, une excellente occasion de débattre et prospecter les meilleures solutions pour un grand nombre de questions qui affectent la jeunesse africaine.

Une Afrique plus prospère…

Les jeunes délégués panafricains vont également discuter, partager et délibérer à propos du potentiel du peuple africain, ses capacités et ses talents ouvrant la voie à une Afrique plus prospère, assumant son rôle d’acteur d’impact dans le monde tant sur le plan économique que politique.

Le travail par le biais de la simulation du sommet de l’Union Africaine vise à exposer la jeunesse africaine à un processus d’apprentissage de l’Union africaine, des droits de l’homme, des questions de développement de l’Afrique et à améliorer leur perception sur l’institution continentale, ajoute le communiqué.

Des propositions attendues

A la fin de leurs travaux, les jeunes africains vont élaborer des propositions et prendre des résolutions susceptibles de relever les défis multiples auxquels fait face le continent. Cette simulation du sommet de l’UA s’articulera autour de la jeunesse africaine qui constitue la frange de la population la plus importante à laquelle reviendra la responsabilité commune de poursuivre le plus loin possible les divers objectifs continentaux et d’en assurer la réalisation.

Il convient de rappeler que le modèle de l’Union Africaine (MUA) est une jeune organisation non gouvernementale à but non lucratif. Fondé et développé sous la direction du jeune tunisien Hamza Ghedamsi, en étroite collaboration avec d’autres jeunes panafricanistes, le modèle de l’Union Africaine a inauguré ses activités en tant que projet sous forme de simulation du sommet de l’Union africaine qui s’est tenue dans la capitale tunisienne, les 23, 24 et 25 mai 2014.

Guidé par la vision commune d’une Afrique unie et forte et par la nécessité de créer un partenariat entre les gouvernements et tous les segments de la société civile, les femmes et les jeunes en particulier, le Modèle de l’Union Africaine aspire à renforcer l’esprit d’unité et de solidarité, mis en place par les pères fondateurs dans leur détermination à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples et les Etats de l’Afrique.

Le “Modèle de l’Union Africaine” couvre tous les secteurs en vue du développement global (éducation, santé, sécurité, libre circulation, droits de l’homme, bonne gouvernance, Justice climatique, démocratie et justice sociale…) à travers des microprojets, des Forums et des formations et surtout à travers son activité principale : la Simulation annuelle du sommet de l’Union Africaine, qui est une activité internationale et continentale.