SantÃ© : Une boulangerie spÃ©cialisÃ©e en produits sans gluten ouvre Ã  Djerba

Une boulangerie spécialisée en produits sans gluten vient d’ouvrir ses portes à Djerba, à l’initiative de l’Association tunisienne de la maladie cœliaque.

Première en son genre dans le sud du pays et deuxième en Tunisie, cette boulangerie est destinée aux personnes souffrant de la maladie cœliaque qui est une maladie chronique de l’intestin déclenchée par la consommation de gluten, un mélange de protéines contenues dans certaines céréales (blé, orge, seigle…). La maladie se manifeste principalement par des symptômes digestifs (diarrhée, douleurs, ballonnements…).

Le président de l’association, Mongi Ben Hriz a déclaré que l’ouverture de cette boulangerie vient répondre aux besoins d’un grand nombre de personnes atteintes de cette maladie dont le seul traitement est un régime sans gluten qui assure, dans la majorité des cas, la guérison clinique et la prévention des complications.

Si la diète sans gluten n’est pas adoptée, la maladie cœliaque peut avoir plusieurs conséquences sur la santé. Les complications les plus fréquentes sont liées à la mauvaise absorption des nutriments dans l’intestin

Les aliments sans gluten sont toutefois onéreux et ne sont pas à la portée des bourses moyennes. Le régime sans gluten qui reste le seul traitement de la maladie cœliaque n’est pas remboursé par les caisses de sécurité sociale en Tunisie.

L’Association tunisienne de la maladie cœliaque a, au cours de 2016, pris en charge plus de 600 malades et a publié des brochures de sensibilisation et d’information sur la diète à suivre. Ces brochures comportent, aussi, des recettes sans gluten pour aider les malades à varier leur alimentation.

Une campagne de sensibilisation a été organisée à Houmet Souk à Djerba à l’occasion de l’ouverture de cette boulangerie afin de faire connaître la maladie cœliaque d’autant que des milliers de personnes en Tunisie ignorent qu’elles sont atteintes par cette pathologie.