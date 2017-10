Grand Tunis : Les caisses sociales forment leurs cadres sur la fonction d’accueil

Une session de formation sera organisée samedi à Gammarth, au profit des cadres et agents, des caisses sociales dans les gouvernorats du grand Tunis, occupant des postes d’accueil et de communication. Cette session abordera des volets portant sur l’accueil et la relation avec le citoyen dans les établissements publics.

Des ateliers de travail seront organisés au cours de cette session de formation axés sur l’identification des difficultés et des entraves rencontrées ainsi que les moyens d’assurer une meilleure qualité de service et d’accueil pour développer le service public.

Cette session s’inscrit dans le cadre du programme national de développement des compétences, d’accueil et de communication dans les services publics, indique un communiqué de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Cette session est organisée à l’initiative de la CNAM

en coopération avec la direction générale de la formation et de perfectionnement des compétences à la présidence du Gouvernement, précise le communiqué.