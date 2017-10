Emploi : Microcred Tunisie et CAWTAR au secours des femmes et des jeunes

Microcred Tunisie et le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR) viennent de signer un accord de partenariat visant le développement du travail et des initiatives des femmes et des jeunes âgés entre 18 et 35 ans et leur insertion économique dans les régions de Tunis, Jendouba, Béja, Sfax et Gafsa.

A travers ce partenariat, les deux organisations vont travailler ensemble afin de promouvoir l’entrepreneuriat et renforcer les capacités de gestion financière des jeunes, selon un communiqué rendu public mercredi 5 courant.

Les deux organismes vont principalement collaborer sur la promotion de l’entrepreneuriat dans le cadre du programme “IRADA” de Microcred.

Ce programme d’accompagnement et de formation de jeunes promoteurs vise à permettre la réalisation d’un plan d’affaires et l’accès à un microcrédit IRADA pour lancer leur activité.

Le projet prévoit la formation de 120 promoteurs, leur accompagnement et le financement de 40 micro-entreprises, lit-on dans le communiqué.

Le deuxième volet de partenariat se base sur un outil développé par le CAWTAR. Il s’agit de donner accès à 200 jeunes à des modules de formation dans l’éducation financière en e-learning, spécialement conçus et adaptés selon les besoins de cette population cible.

Microcred Tunisie et CAWTAR feront bénéficier de leurs expériences mutuelles les jeunes entrepreneurs femmes et hommes, pour que ces derniers utilisent efficacement les produits financiers et non financiers offerts par Microcred pour démarrer, améliorer et maintenir leurs activités.

Microcred Tunisie compte dix agences qui ont permis de servir plus de 10 000 clients sur le Grand Tunis à travers ses quatre agences situées à Tunis, Ariana, Ben Arous et Ezzahrouni, dans le nord-ouest (Béja, Jendouba, Le Kef) et au sud (Gafsa, Sfax, Tozeur).