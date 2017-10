1er sommet mondial sur la responsabilité sociale du 8 au 12 avril à Hammamet

Abritera le premier sommet mondial sur la responsabilité sociale, et ce du 8 au 12 avril 2017, dont le thème principal est: “Améliorer l’impact des institutions de formation sur la Santé de la Population”.

Cette rencontre, organisée par la faculté de médecine de Tunis et l’Université Tunis El Manar, en collaboration avec plusieurs instances internationales, réunira environ 500 experts de 45 pays qui débattront durant 4 jours autour de quatre thèmes principaux, formant les piliers de la responsabilité sociale (partenariat, compétences, leadership et accréditation).

La déclaration de Tunis, qui émanera de la synthèse de ces travaux, sera le point de départ d’un plan d’action international permettant de concrétiser ensemble d’ici 2030 les 9 cibles de l’Objectif 3 du développement durable (ODD3) et ainsi “Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge”.

Ce sommet est organisé en collaboration avec la Fédération Mondiale d’Education Médicale (WFME) et d’autres instances académiques francophones (CIDMEF, SIFEM, RMEF..) et anglophones (FAIMER, AFMC, AMEE, THE net…) ainsi que l’Association internationale des étudiants en médecine (IFMSA).