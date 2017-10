Coopération : Mémorandum d’entente entre l’UTICA et la Chambre d’industrie et du commerce du Niger

Le Forum économique tuniso-nigérien a été ouvert, mardi 4 avril 2017, à Niamey, en présence de Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien, et de son homologue nigérien, avec la participation de nombreux chefs d’entreprise des deux pays.

Conduisant la délégation des chefs d’entreprise représentant l’UTICA à cette visite, Wided Bouchamaoui, présidente de l’UTICA, a souligné à l’ouverture de ce forum que le choix de la Tunisie de se diriger vers le marché africain est un choix stratégique, mettant l’accent sur le potentiel d’investissement et de partenariat important qui existe sur plusieurs marchés africains dont celui nigérien.

La présidente de l’UTICA a insisté également sur le rôle important des chefs d’entreprises du secteur privé tunisiens et nigériens afin de promouvoir le partenariat et renforcer la coopération économique entre les deux pays.

Mme Bouchamaoui a procédé, à cette occasion, à la signature d’un mémorandum d’entente entre l’UTICA et la Chambre d’industrie et de commerce du Niger, visant à promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays, et multiplier les missions de prospection et de partenariat entre les chefs d’entreprises tunisiens et nigériens…

Il importe de souligner que la délégation de l’UTICA participant à la visite africaine du Chef du gouvernement tunisien, regroupe plus d’une centaine de chefs d’entreprises, ainsi qu’un nombre des membres du bureau exécutif et des responsables de l’UTICA.