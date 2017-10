Automobile : L’Audi Q2, le SUV qui allie design progressif et belle modularité

La famille Audi a annoncé, lors d’une cérémonie organisée au restaurant la Closerie, vendredi 31 mars 2017, la sortie de son tout dernier-né, Audi Q2. Avec un pedigree irréprochable, le Q2 s’inscrit dans la lignée des Audi d’exception tant il est hors pair.

Le SUV compact a tout pour lui. Il allie un design progressif et une belle modularité. Il intègre des systèmes d’info-divertissement, d’assistance à la conduite et de connectivité habituellement réservés aux segments supérieurs.

«Avec l’Audi Q2, nous avons développé une nouvelle expression du design. Il est géométrique et inclut des formes spécifiques au modèle. Le véhicule présente un caractère indépendant unique dans la gamme Q», déclare Marc Lichte, directeur du design chez Audi.

Un look solide

Résultat : un SUV puissant avec de nombreux sommets et arêtes. À l’avant, la calandre Singleframe octogonale s’impose. Elle est positionnée en hauteur et a de larges entrées d’air. La ligne de toit descend puis se fond avec les lames des piliers-C peints d’une couleur contrastée et contribue à accentuer la sportivité de l’Audi Q2. L’arrière est lui aussi dynamique avec un long becquet de toit et un diffuseur faisant office de protections des bas de caisses. Vue de face, la ligne d’épaulement est haute et les flancs sur les portières sont concaves.

L’Audi Q2 combine les avantages des SUV à l’agilité des voitures de sport compactes. Son design polygonal, les side-blades caractéristiques sur le montant C et les flancs concaves soulignent la puissance et le dynamisme du véhicule. Le hayon à commande électrique (en option) s’ouvre sur un vaste coffre à bagages de 405 L. La direction progressive, quant à elle, est disponible de série sur toutes les motorisations pour une conduite précise et dynamique.

Un SUV fonctionnel

Proposant une position haute, avec une bonne visibilité, ainsi qu’un large compartiment à bagages (de 405 à 1 050 L), l’Audi Q2 répond aux attentes fondamentales des SUV. La position de conduite est sportive, inspirée des berlines Audi.

Un véhicule personnalisable

À l’intérieur comme à l’extérieur, l’Audi Q2 est aussi unique que son conducteur. De nombreux équipements et couleurs (extérieures, intérieures et garnitures des sièges) permettent d’être créatif afin de concevoir un véhicule à son image. En option, le système d’éclairage LED intérieur illumine l’habitacle grâce à différents éléments d’habillage lumineux.

Comme vous le constatez, il n’est pas possible de tarir d’éloges face au SUV redéfini selon Audi. Il est par contre possible de l’adopter et de se sentir aussi unique que lui. Car des comme lui, il n’y en aura jamais deux.

Pour de plus amples informations veuillez visiter le Terminal Audi La Goulette ou consultez notre site web www.audi.tn L’expérience Audi vous souhaite la bienvenue à bord.