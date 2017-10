Bourse de Tunis : Le Tunindex a clôturé lundi en petite hausse de 0,10%

Le Tunindex a clôturé la séance du 3 avril en hausse de 0,10% à 5.548,78 points dans un volume total de 3.350 MDT .

CARTHAGE CEMENT était le titre le plus transigé en cette séance boursière, avec 351.452 titres échangés à 2,62 D, enregistrant ainsi le plus gros volume de la séance soit 0,909 MDT, suivi par HANNIBAL LEASE qui a drainé 0,588 MDT à 9,05 D, soit une performance de 0,22%.

A la hausse, suite à la publication des indicateurs d’activité trimestriel, OTH signe la plus forte hausse (5,05%) à 9,150 D; SANIMED et ELECTROSTAR affichent des performances respectives de 4,41% et 4,36% à 4,97 D et 4,30 D; CEREALIS et CARTHAGE CEMENT clôturent également dans le vert, grimpant respectivement de 4,29% et 3,96% à 4,86 D et 2,62 D.

La plus forte baisse a été signée par le titre SALIM pénalisé par l’échange d’une seule action, perdant 4,48% à 33,72 D; SIPHAT et SOTEMAIL affichent des pertes respectives de 4,47% et 4,16% à 6,63 D et 1,150 D; STIP et ELBENE chutent respectivement de 2,5% et 2,90% à 2,30 D et 3,68 D.