BCT : Les bons du Trésor en hausse de 692 MDT

Actuellement, le portefeuille des titres achetés ferme dans le cadre des opérations d’open marketse se compose de bons du Trésor assimilables. Cette rubrique a enregistré une hausse sensible de 691,9 MDT, en passant de 112,2 MDT en 2015 à 804,1 MDT en 2016, en raison des opérations d’achats de bons du Trésor intervenues entre juin et décembre 2016 dans le but d’apporter des liquidités au système bancaire.

Il importe de signaler que ce poste de bilan a également enregistré, au cours de 2016, la sortie du portefeuille, des bons du Trésor arrivés à échéance au courant du mois de mars pour un montant net de 97 MDT.

A fin décembre 2016, le portefeuille des bons du Trésor assimilables achetés ferme par la BCT est constitué des lignes suivantes :