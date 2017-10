Garderies sauvages : Fermeture de 177 espaces anarchiques

De la volonté, Néziha Zouabi Labidi en a. Et en la matière, nous parlons de volonté politique… pour mettre fin à l’implantation des garderies et crèches sauvages et dont les plus dangereuses sont celles où l’on dispense aux enfants des formations allant jusqu’au rituel religieux post mortem, ou encore où on les formate à l’islam wahhabite.

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance a dénombré, dans la période allant du 15 septembre au 15 décembre 2016, 300 espaces anarchiques dédiés à la petite enfance dans 24 gouvernorats. Le département a pris des décisions de fermeture à l’encontre de 177 d’entre eux dont 52 dans le gouvernorat de Monastir.

L’impact des campagnes continues menées par le ministère en partenariat avec les gouvernorats a été important. Ainsi, nombre de responsables des garderies ont déposé des requêtes pour régulariser leur situation. Dix autres ont procédé spontanément à la fermeture de leurs crèches.

Espérons que ces campagnes se poursuivront, car l’anarchie a trop régné dans ce secteur depuis le 14 janvier 2011.

A.B.A