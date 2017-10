Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture lundi, dans le rouge

La Bourse de Tunis clôture, lundi, dans le rouge et le Tunindex affiche une légère perte de 0,09% à 5 443,9 points dans un volume total de 7,444 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

Le volume le plus fort a été porté sur le titre DELICE HOLDING qui, en faisant du surplace draine 3,117 MD de ses capitaux à 15,40 dinars(D).

Figurant parmi les valeurs haussières EL WIFAK LEASING enregistre une performance 6,07% à 6,98 D, suivie par la SOCIETE CIMENT DE BIZERTE qui gagne 5,90% à 3,05 D. le titre SERVICOM clôture à 3,16 D, s’appréciant ainsi de 9,78%. Egalement dans le vert ELECTROSTAR grimpe de 2,94% à 3,15 D et le titre UADH clôture à 4,71 D s’appréciant ainsi de 2, 61%.

Dans le rouge, ELBEN lâche 4,50% à 3,82 D . Les titres BTE et CEREALIS ont enregistré une chute respective de 4,49% et 4,23% à 17 D et 4,97 D.

Egalement à la baisse, SPDIT et ATB régressent respectivement de 2,90% et 2,12% et clôturent à 9,36 D et 4,60 D.