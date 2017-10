IDE : Des facteurs militent pour la mobilisation de nouveaux flux

La Conférence internationale sur l’investissement «Tunisia 2020», qui vient de se tenir à Tunis, a permis, par son effet hyper-médiatique et la qualité des participants (400 décideurs étrangers et 1.500 locaux), de rassurer le business international sur deux avantages majeurs.

Le premier concerne l’amélioration de la visibilité de la Tunisie et la consécration du retour du site Tunisie de production international sur les radars des investisseurs du monde entier. Il va de soi que pour les attirer en grand nombre, il va falloir patienter encore, mais le processus du retour est engagé de manière irrévocable, et ce en prévision de la stabilité politique et socioéconomique qui va suivre la transition politique.

Le site Tunisie confirmé compétitif

Le deuxième avantage porte sur la confirmation de la compétitivité du site Tunisie à la faveur d’une étude de benchmarking élaborée à l’occasion de «Tunisia 2020». Cette étude a retenu la Tunisie en tant qu’un des sites les plus compétitifs malgré le trend baissier qu’a connu la productivité depuis 2011. Mieux, la Tunisie est sur la voie de devenir un site plus compétitif que celui de la Chine dans certains secteurs d’activité, et ce pour quatre bonnes raisons évoquées par Bilel Sahnoun, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis.

La première a trait au positionnement géographique qui réduit les coûts de logistique. La deuxième concerne la capacité de la Tunisie à entreprendre, avec succès, des réformes structurelles et à résoudre certains problèmes logistiques qui paraissaient insolubles. C’est le cas du récent décongestionnement du Port de Radès. «Aujourd’hui, les surestaries qui représentaient plus de 300 MDT de manque à gagner pour l’Etat ont été éliminées», a précisé Bilel Sahnoun. La troisième est perceptible à travers la disponibilité dans le pays de ressources humaines de qualité. Elles seraient de loin meilleures, dans certains secteurs, que nos concurrents, s’agissant notamment des TIC, de l’industrie automobile… La quatrième est manifestement le trend baissier de notre monnaie nationale (le dinar). Cette baisse a contribué à rendre plus compétitif le site Tunisie.

Les attentes des investisseurs étrangers

Il faut reconnaître, néanmoins, que par-delà ces avantages certains, la décision d’un investisseur étranger de s’implanter en Tunisie est la plupart du temps plus compliquée qu’on le pense.

Logiquement, pour tous les investisseurs, la démarche est toujours la même. Dans une première étape, ils procèdent d’abord à l’analyse du marché afin d’évaluer le risque et la rentabilité. Dans une deuxième étape, ils analysent la situation politique pour savoir si la stabilité et la sécurité sont assurées ou pas, et si l’avenir est visible ou opaque. Après cela, les investisseurs cherchent généralement des compétences, c’est-à-dire des gens bien formés, fiables et prêts à travailler.

Pour attirer les IDE, il reste encore du chemin …

Si on s’amuse à vérifier la disponibilité de ces conditions sur le site Tunisie, on se rend compte que pour la stabilité, elle n’est pas encore disponible mais elle est en voie d’être instaurée. Vient ensuite la sécurité. A ce propos, on peut avancer qu’il y a une nette amélioration mais beaucoup reste à faire. Enfin, la visibilité, elle est également sur la voie d’être améliorée grâce à l’effet attendu de «Tunisia 2020» et aux prédispositions positives exprimées par les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Tunisie.

Globalement, il est permis d’avancer que la Tunisie est sur le bon chemin. Plusieurs facteurs militent en faveur de cette tendance. Parmi ceux-ci figurent trois.

Le premier est manifestement la loi sur l’investissement qui est promulguée. Elle gagnerait à être renforcée par la publication, dans les meilleurs délais, des textes d’application. Selon les observateurs, c’est une bonne loi en comparaison avec les autres législations en vigueur dans les pays concurrents.

Le deuxième est la loi d’urgence ou de relance économique, actuellement en cours d’élaboration. Cette loi présente l’avantage de donner la possibilité aux «Messieurs investissement» de contourner la lenteur administrative d’antan et d’accélérer la réalisation des projets dans les plus brefs délais.

Le troisième facteur consiste en la promulgation, il y a quelques mois, de lois ultralibérales favorisant l’investissement selon les normes internationales. Il s’agit entre autres de la loi sur la concurrence, la loi bancaire, la loi sur le nouveau statut de la Banque centrale de Tunisie, la loi sur le partenariat public-privé (PPP)…

Autant de législations et de mécanismes facilitateurs qui ne manqueront pas d’améliorer l’attractivité du site Tunisie, et pour les investisseurs locaux et pour les investisseurs étrangers.