Leader tunisien des véhicules particuliers, ARTES, concessionnaire de la marque au losange, a dévoilé en avant-première à la presse et aux professionnels, mercredi 21 décembre, «Les nouveautés Renault 2017».

Alliant sécurité, finesse, raffinement, confort et innovation avec des équipements à la pointe de la technologie, Les nouveautés Renault 2017 sont une invitation à de nouvelles sensations avec un régal pour les yeux et un plaisir pour la conduite, lit-on dans un communiqué de presse.

Fruit d’un long travail de recherches sur l’habitacle, le design, l’ergonomie, la performance, la sécurité et l’innovation technologique, Les nouveautés Renault 2017 sont la compilation de 112 années d’intelligence au service de la mobilité et s’inscrivent dans la lignée de l’esprit Renault, créateur d’automobile depuis 1899 et précurseur en matière de créativité et d’inventivité.

Avec une inspiration stylistique résolument tournée vers la sensualité, la simplicité et la chaleur, Les nouveautés Renault 2017 marquent l’orientation pour un design émotionnel qui exprime toute la passion de Renault pour l’automobile.

Généreuses, confortables et dotées de plusieurs motorisations, Les nouveautés Renault 2017 s’adressent à tous les segments en offrant le meilleur des prestations des grandes berlines, des SUV, des citadines et des petites cylindrées.

Aperçu sur les différents modèles dévoilés:

Talisman

Dotée de 2 finitions Business et Intens, la Talisman s’inscrit dans la lignée des berlines haut de gamme avec une motorisation de 160 ch gasoil, une boite automatique et des équipements à la pointe de la technologie que vous aurez le plaisir de découvrir lors de la cérémonie de dévoilement des nouveautés Renault 2017.

Megane

3 modèles ont été dévoilés, à savoir avec la nouvelle Megane 5 portes, essence 1,2 L avec une boite manuelle 6 rapports ; la nouvelle Megane 5 portes, essence 1,2 L avec une boite automatique ; la nouvelle Megane Sedan essence, 1,6 L avec une boite manuelle 5 rapports ; et la nouvelle Megane Sedan gasoil, 1,5 L avec une boite manuelle 6 rapports.

Kadjar

Savoureux mélange de style, de design et de hautes performances, la Kadjar s’est fait une place de choix au firmament des SUV citadins et aventuriers. Richement équipée, elle est dotée d’une motorisation essence 130 CV, d’un toit panoramique, d’optiques Full LED et d’un système audio R Link 2.

A propos d’ARTES

Investir pour créer. S’investir pour durer

Telle est la philosophie qui a fait du Groupe Mzabi, créé il y a 75 années, un acteur majeur de l’économie tunisienne et un bâtisseur plaçant le développement, la diversification et l’intelligence managériale au cœur de ses préoccupations.

Présidée par Monsieur Moncef Mzabi, ARTES est le leader sur le marché de l’automobile avec ses 3 marques fortes Renault- Nissan – Dacia et son offre diversifiée couvrant tous les segments des voitures utilitaires, aux petites citadines en passant par les grandes berlines et les SUV.

Avec un peu plus de 10 millions de véhicules vendus à travers le monde, l’alliance Renault Nissan, portée par ses innovations et la forte dynamique des marchés émergents, consolide sa progression, poursuit sa croissance et renforce l’image de ses 3 marques.