SantÃ© : Cinq ministÃ¨res… pour contrer la prolifÃ©ration de la grippe aviaire

La Commission nationale de lutte contre la grippe aviaire s’est réuni, mercredi 21 décembre, au ministère de la Santé, au sujet des préparatifs et mesures préventives prises contre cette maladie.

La réunion s’est déroulée en présence de représentants des ministères de la Santé, de la Défense, de l’Agriculture, du Commerce et des Finances.

La ministre de la Santé, Samira Meraï, a souligné, à cette occasion, l’importance de parfaire la coordination entre les toutes les parties concernées, de suivre minutieusement la situation au plan mondial, de renforcer la veille et de prévenir la propagation du virus en Tunisie.

L’accent a également été mis sur la sensibilisation du public et des professionnels à la protection du patrimoine animalier en Tunisie, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche avait annoncé, début décembre, que des cas de mort suspecte de certaines espèces d’oiseaux migrateurs ont été relevés dans la région de Taref, au niveau de l’affluent de Oued Sejnane (Bizerte). La zone a été placée sous contrôle permanent et des échantillons prélevés et analysés ont révélé des cas de grippe aviaire chez les oiseaux migrateurs.