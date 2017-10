Economie sociale et solidaire : Le “PROMESS” sur la rampe de lancement

L’Organisation internationale du travail (OIT) et ses partenaires sociaux ont annoncé, lors d’un atelier de travail organisé mercredi à Tunis, un projet baptisé “PROMESS” visant à promouvoir les organisations et les mécanismes de l’économie sociale et solidaire.

Lancé en collaboration avec les ministères des Affaires sociales et de l’Emploi, en partenariat avec les organisations sociales (UGTT, UTICA et UTAP), ce projet, financé par le Royaume des Pays-Bas, s’étale sur la période allant de 2016 à 2019.

Le président du projet “PROMESS”, Karim Toumi, a indiqué dans une déclaration aux médias en marge d’un atelier consacré à la présentation de ce projet, que l’objectif est de mettre en place un environnement juridique et institutionnel favorable à l’économie sociale et solidaire et au développement d’initiatives dans les gouvernorats de Béja, Siliana, Jendouba et Le Kéf.

Il sera basé sur une approche participative afin de permettre à toutes les parties prenantes de contribuer au développement de l’économie solidaire et sociale en Tunisie.

Toumi a, par ailleurs, fait savoir que ce projet a été précédé d’une autre initiative pilote lancée de 2013 à 2015 dans les gouvernorats de Gafsa, Ariana et le Kéf.

Cette expérience, a-t-il dit, a permis de créer 11 projets agricoles et de services qui ont réussi à placer 100 jeunes dont 65 femmes sur le marché de travail.

Toumi a, dans ce contexte, annoncé l’ouverture d’un dialogue tripartite afin de favoriser la structuration de l’économie sociale et solidaire et le développement d’outils adaptés à la création d’initiatives pérennes dans ce domaine.

Il s’agit, également, de renforcer et d’améliorer les services offerts par les institutions d’appui et de soutien au lancement et à l’accompagnement d’initiatives en matière d’économie sociale et solidaire.

L’objectif de cet atelier qui se poursuit jusqu’à demain jeudi, est de présenter le projet PROMESS, ses objectifs et ses composantes et à identifier les activités clés répondant aux besoins directs des partenaires nationaux.

————————-

Lire aussi: