Parution : L’ouvrage “Tunisie une révolution en pays d’Islam” de Yadh Ben Achour

Un nouvel ouvrage intitulé “Tunisie, une révolution en pays d’Islam” de Yadh Ben Achour, sera présenté lors de deux rencontres: jeudi 22 décembre, à l’Académie des sciences, des lettres et des Arts (Beit El Hikma), et jeudi 29 décembre à la librairie Mille feuilles à La Marsa.

Cet ouvrage de 388 pages qui vient de paraître aux éditions Cérès avec le concours de la Fondation Hanns Seidel, est le bilan théorique et pratique d’un acteur clé du moment révolutionnaire.

Selon l’auteur, “la Tunisie a inventé un type de révolution qui n’a aucun précédent dans l’histoire , il s’agit d’une révolution à part, ni disproportionnée ni davantage insensée, une révolution habile, ajustée, et comme sur mesure”.

Cet ouvrage trace les lignes directrices de la révolution tunisienne: le contexte, la scénographie, le tempo et les retours de manivelle. Il en marque les signes les plus distinctifs : la force subversive du droit et l’exigence constitutionnelle.

Cet ouvrage est le reflet écrit de l’action de son auteur, qui avait présidé la Haute instance de la révolution, cette chambre indépendante sans constitution ni élections, qui avait assuré, en 2011 les reformes politiques et la transition démocratique.

A rappeler que Yadh Ben Achour, est juriste spécialiste de droit public et des théories politiques en islam. Il était doyen de la Faculté des sciences juridiques de Tunis, ancien président de la Haute instance de la Révolution, membre du Comité des droits de l’homme des Nations Unies et auteur de nombreux ouvrages.

Il a notamment publié, aux Presse universitaires de France à Paris et aux éditions Cérès, à Tunis, Aux fondements de l’orthodoxie sunnite et La Deuxième Fatiha.