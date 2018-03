Un mégaprojet qui donnait envie, une nouvelle ville de toutes les lumières au centre de Tunis et des investissements de plusieurs milliards de dollars, ça c’était avant la crise qu’à connue Dubaï et la révolution en Tunisie.

Le sort de ce mégaprojet est resté une inconnue. Pourra-t-il reprendre, l’Etat va-t-il finir par récupérer les terrains alloués à ce projet?

Entre les annonces et les démentis, l’affaire est restée dans le flou absolu.

En septembre 2015, nous écrivions “Huit ans après l’annonce officielle du lancement de “La Porte de la Méditerranée“, ce projet de nouvelle ville que l’émirati Sama Dubaï se proposait alors de bâtir sur 831 hectares sur les rives du Lac Sud de Tunis n’a pas vu le jour et n’a même pas commencé à être concrétisé. La seule trace qu’on en a est une bâtisse érigée à la sortie Sud de la capitale et qui devait servir de Centre de marketing et de vente du projet ouvert en 2008″.

L’Etat tunisien, à travers la société du terrain alloué, la Société d’études et de promotion de Tunis Sud (SEPTS), avait lancé, en 2015, une consultation pour le recrutement d’un cabinet de conseil juridique qui sera appelé à lui proposer une solution afin de lui permettre de dénoncer la convention le liant au promoteur émirati au moindre coût.

Quelques mois après, une délégation du groupe émirati «Dubai Holding», présidé par Khaled Al-Malek, directeur exécutif de développement des affaires au sein du groupe, s’était engagée à reprendre, en 2016, les travaux de réalisation du projet.

Tunisie – IDE : Le dossier de Sama Dubaï bouge enfin

A la veille de la Conférence internationale sur l’investissement “Tunisia 2020” et en marge de la cérémonie de démarrage des travaux du projet “Port Financier de Tunis”, le ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Mohamed Salah Arfaoui, a affirmé que les responsables du projet ‘Sama Dubaï’ seront présents à la Conférence et qu’il n’est pas interdit de penser qu’un accord pourrait être trouvé pour le démarrage des travaux de “La Porte de la Méditerranée“.

Dossier à suivre.