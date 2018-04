Environnement : Le Parlement adopte l’Accord de Paris sur les changements climatiques

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, lundi 17 octobre, lors d’une séance plénière, l’Accord de Paris sur le changement climatique, avec 135 voix pour, sans aucune abstention ou opposition.

Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakher, a rappelé que l’Accord de Paris engage tous les Etats et soutient les pays non responsables du réchauffement climatique en matière de transfert technologique et de financement des projets dans les pays les plus touchés par les changements climatiques.

Il a précisé que tout Etat accorde une contribution à hauteur de 28%, soulignant que ledit accord entre en vigueur une fois adopté par 55% des Etats, sachant que 80 Etats l’ont l’adopté, jusqu’à maintenant.

Selon Mouakhar, les propositions de la Tunisie pour obtenir 20 milliards de dollars comportent certaines ambiguïtés et le ministère œuvrera à trouver plus de financements pour l’adaptation du domaine agricole au phénomène des changements climatiques.

Le ministre a annoncé la création d’une administration chargée des changements climatiques, soulignant que la demande de la Tunisie d’obtenir 20 milliards de dollars ne signifie pas que cette somme lui sera accordée, indiquant que ce financement est octroyé selon des programmes précis, prioritaires et à même d’être financés. Et d’ajouter que le Plan solaire tunisien (PST) revêt une grande importance et bénéficierait de financements dans le cadre de l’Accord de Paris, appelant à investir dans les énergies renouvelables.

Dans cet ordre d’idées, la Tunisie a réservé un stand d’une superficie de 70 m2 à la Cop22 qui aura lieu à Marrakech (Maroc) et a demandé des rencontres avec des réseaux actifs au plan mondial ayant une grande influence sur les projets de la Tunisie.

Répondant à des questions sur les problèmes de la pollution à Gabès, il a dit que la région est victime de politiques antérieures et que l’Office national de l’assainissement (ONAS) est en train de réparer le réseau d’assainissement dans cette région.

La Tunisie a beaucoup de problèmes liés aux déchets (30% dans le Grand Tunis, abritant 3 centres de transformation). Le ministère compte lancer 8 appels d’offres, au cours d’un seul mois, pour examiner les problèmes des déchets, à travers la création de nouveaux centres de transformation des déchets.