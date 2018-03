Finance : Naceur Hidoussi réduit sa participation dans le capital d’HEXABYTE

Naceur Hidoussi, directeur général de la société HEXABYTE, qui détenait directement 1.063.010 actions et droits de vote représentant 51,024% du capital de ladite société, a déclaré avoir franchi à la baisse, le 21 mars 2014, le seuil de 50% du capital suite à la cession en Bourse de 99.753 actions et droits de vote, représentant 4,788% du capital de la société.

M. Hidoussi a ainsi déclaré qu’il envisage de poursuivre l’acquisition et la cession des actions et droits de vote et qu’il n’a pas d’autres intentions.