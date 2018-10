SPLT : AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊTS POUR LA REALISATION D’UN PROJET DE « NAVETTE TOURISTIQUE » DANS LE LAC NORD DE TUNIS

La Société de Promotion du Lac de Tunis (S.P.L.T.) lance un appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation d’un projet de « Navette Touristique » sur le plan d’eau du Lac Nord de Tunis, visant la promenade, le loisir et la découverte à caractère environnemental et culturel du lac et de ses composantes et ce, dans le cadre d’un contrat de sous-concession de l’activité en question conformément aux prescriptions du cahier des charges établi à cet effet.

Les personnes physiques ou morales intéressés par le présent appel à manifestation d’intérêt peuvent se procurer le dossier de candidature y afférent au siège de la SPLT, sis aux Berges du Lac, Rue du Lac Rodrigo de Freitas, à Tunis El-Bouhaïra et ce, contre paiement de 50 dinars non remboursable.

Les candidats intéressés sont invités à remettre un document de manifestation d’intérêt, basé sur la structure du dossier de candidature sus-visé et incluant notamment :

Une présentation du (ou des) Candidat(s) et de leurs structures ;

Une présentation des compétences de l’intéressé dans le domaine ;

Une note justifiant la motivation et l’intérêt pour le projet ;

Le Descriptif de l’activité et du projet envisagé (avec visuels : Photos du site, Plan du bateau, Esquisse des aménagements ou photomontages, Pontons, Passerelles, jetée ou embarcadère envisagés, etc.).

Le plan d’affaires envisagé ;

Le document doit être présenté sous pli cacheté et scellé indiquant la référence de l’appel à manifestation d’intérêts et portant la mention : A ne pas ouvrir / Candidature pour la réalisation d’un projet de « Navette touristique » dans le lac nord de Tunis.

La date limite de réception des dossiers de candidature au siège de la société est fixée au 31 décembre 2012 à 17h00, le cachet du bureau d’ordre de la SPLT faisant foi.

Tout dossier parvenu après délai sera automatiquement rejeté.

L’examen des dossiers présentés permettra de sélectionner une liste restreinte de candidats par un comité désigné à cet effet.

Les candidats sélectionnés seront invités à présenter leurs offres technico-financière, dans les délais qui seront fixés dans la lettre d’invitation.

CONTACTS ET INFORMATIONS :

Rue du Lac Rodrigo de Freitas – Les Berges du Lac de Tunis. BP n°36 – 1080 Tunis CedexTél. : +216 71 861 981Fax : +216 71 860 922Email : del@splt.com.tnEmail : rezguiatef@splt.com.tn Site Web : http://www.splt.com.tn