CHRONIQUE Tunisie : Fêtes et femmes…

Un de mes lecteurs furieux m’a demandé pourquoi on ne ferait pas une fête de l’homme. Moi j’y peux rien si le 66ème jour de l’année est réservé aux femmes – encore heureux que ce ne soit pas tombé le 11 mars. Il paraît que c’est pour fêter en Occident les luttes qu’elles ont mené pour avoir de la liberté, mais l’homme, lui, est il libre? Il y a des moments où je me pose la question quand je vois ces kamiss et ces barbes, car la liberté est dans la tète et non sur la tète….

Le même lecteur m’a demandé pourquoi il y a un ministère de la Femme et quand on fait un projet on parle de la femme rurale et de projet genre; en tous cas chez nous, la ministre de la Femme est aussi ministre de la Mer ……

Le même lecteur ne comprend pas pourquoi depuis quelques temps le CSP devient une pierre d’achoppement à l’Assemblée constituante alors que personne ne s’intéresse à lui le pauvre bougre qui, déjà avec une seule moitié, ne s’en sort pas, et on veut l’autoriser à en avoir plus… L’indice du coït de la vie deviendra intolérable. Parole de salafiste niqabée!

Décidément, nous causerons toujours des problèmes aux hommes, car sans nous ils ne peuvent rien faire et dès que nous sommes là, ils veulent nous enfermer!

Peut-on faire un papier sans se référer aux citations connues. J’en ai choisi quelques unes qui me paraissent assez représentatives de ce qui nous arrive ou risque de nous arriver si nos hommes ne bougent pas :

– Commençons par les avocats et au risque de me voir devant un prétoire. Il semble que ces derniers portent des robes pour mentir aussi bien que les femmes.

– Quant aux patrons, ils savent que c’est eux qui sont les chefs mais c’est leurs femmes qui prennent les décisions. On compare souvent le mariage à une loterie, excusez-moi mesdames, c’est une erreur, car à la loterie, on peut parfois gagner.

– Ce qui est incontournable, c’est qu’une femme appelle avoir raison, c’est n’avoir pas tous les torts et surtout c’est elle qui choisit l’homme qui la choisira, car avec une femme, le meilleur moyen de ne pas obtenir une chose, c’est de la demander…

Que mes consœurs m’excusent de cette série de citations narquoises, car il ne faut pas oublier que si l’homme a, au fil des temps, abandonné la polygamie, c’est que nous sommes plurielles et nous varions avec le temps et il a ainsi l’impression d’avoir un harem le pov’!