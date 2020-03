JournÃ©es de lâ€™entreprise : Les promesses des TIC

Journées de l’entreprise ___________________________________ Par

Maryam

OMAR Les

débats autour des technologies de l’information et de la communication ont

toujours un goût particulier, assorti de cette aura que donne le domaine

technologique à chaque connaisseur grâce leur statut spécial de tronc commun

radicalement vital à tous les secteurs sans exception. Mais cette

constatation était encore plus flagrante à la faveur des Journées de

l’entreprise. C’est la multiplication des interlocuteurs qui fait la richesse des échanges

et, à Sousse ces 2 et 3 décembre, la diversité des intervenants a prouvé que

la perception des TIC obéissait à cette règle puisqu’on y a entendu de

toutes les couleurs, du technique au politique en passant par toute la

gamme. Nous avons évidemment entendu des hommes d’affaires poser leurs

questions ou développer leurs réflexions mais il y avait aussi des avocats

pour prendre la parole, des universitaires, des politiciens, des

consultants… Ce qui a attiré notre attention, c’est le fait hautement significatif que

les interventions ne s’étaient pas du tout arrêtées aux questions techniques

(amélioration du débit, développement des nouveaux services, évaluation des

coûts…). Elles volèrent haut avec des considérations stratégiques pour

mettre les choix à l’épreuve des réalités, remettant sur le tapis, par la

même occasion, la question de la fracture numérique au sein d’un même pays.

Elles battirent des ailes au ras des pâquerettes avec la formation des

fonctionnaires et l’impact de la dématérialisation de la paperasse… L’impression globale qui en ressort, c’est la constatation que le domaine

des TIC est exceptionnellement plein de vie et, par voie de conséquence,

particulièrement plein de promesses. Un secteur qui accapare l’intérêt d’une

telle diversité de personnes et, surtout, une telle prolifération d’idées ne

peut qu’être tourné vers l’avenir. Et c’est ce que doivent comprendre les

jeunes gens qui souhaitent entrer dans le monde actif ; ils ont là une

opportunité sans nulle pareille conjuguée à autant de créneaux qu’il est

possible de créer.