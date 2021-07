BS : 39,93% du volume de la quinzaine

La tendance

des

indices à la hausse :

Suite

à des rebond successifs enregistrés durant les dernières séances de la

quinzaine, les indices de la place de Tunis se sont situé de nouveau au plus

haut territoire de cette année. Cette envolée était la conséquence de la

reprise affichée par un ensemble de valeurs de référence de la cote.

TUNINDEX, avec le gain de 32 points augmente de 1,99% et grimpe à un

nouveau plus haut historique jamais atteint à 1.630,77 points. L’indice

BVMT, a de son coté progressé de 1,66% et termine à 1.157,18 Points.

App réciation

du







volume des échanges :

Cette

quinzaine a été marquée par un ensemble de transactions de bloc touchant

certaines valeurs, appartenant essentiellement au secteur bancaire. C’est

pour cette raison que le volume d’activité de la cote de la Bourse a connu

une envolée exponentielle par rapport à la quinzaine passée. Multiplié par

11 fois par rapport à la quinzaine passée, le total des affaires réalisées

sur la cote durant cette quinzaine s’est élevé à 90,412 MD représentant 16%

du cumul du volume de transaction réalisé depuis le début de cette année,

soit le plus important volume de quinzaine sur toute cette année. BS,

dont l’entrée en capital du consortium SANTANDAR/ETTIJARIWAFA BANK a

été réalisé au cours de la deuxième semaine de cette quinzaine, a pris le

dessus des valeurs les plus échangées sur la place, avec 39,93% du total des

capitaux traités ( 36,104MD) et 64,76% du nombre total des actions échangées

(4.012.845 actions dont 4 millions de titres correspondant à une transaction

de bloc). BIAT, qui connaît également une certaine dynamique sur son

capital depuis le début de l’année, a fait l’objet de 38,60% du volume

global de capitaux, soit 34,901MD pour 1.161.090 de titres traités (dont

1.033.472 actions en bloc) représentant 18,74% du total des titres échangés.

Les 21,5% des capitaux traités correspondant aux 16,5% du total des titres

échangés ont porté sur le reste des valeurs cotées lors de cette quinzaine,

dont les plus remarquables sont : SOMOCER 8,28% du volume global des

capitaux (7,215 MD) pour 4,74% du total des titres traités (293.900

actions), SOTRAPIL 3,33% du volume global des capitaux (2,905 MD)

pour 1,47% du total des titres traités (91.035 actions), BH 1,83% du

global des capitaux échangés (2,905 MD) correspondant à 2,51% du total des

titres traités (155.527 actions dont 112.863 en transaction en bloc.,



21

valeurs à la hausse :

21 valeur de la

cote de la Bourse de Tunis ont terminé cette quinzaine sur des progressions

plus ou moins importantes. BIAT, lancée dans un cycle bénéfique

depuis le début de cette année, a affiché la meilleure performance de cette

quinzaine, +11,05%, clôturant à 32,760D, soit son plus haut jamais atteint

depuis juin 1997. GIF, qui a connu plusieurs semaines difficiles de

suite, progresse de 10% pour revenir à 23,100D. GL, qui cherche de nouveau

son équilibre sur la place, affiche une reprise de 7,83% à 8,400D. BH,

de plus en plus recherchée par certains opérateurs du marché, grimpe de

7,69% à 10,500D. EL MAZRAA, cotée trois fois seulement tout au long

de cette quinzaine, s’est hissée de 5,96% à 11,550D. ELECTROSTAR,

plongée dans l’hésitation ces dernières semaines, récupère une partie du

terrain perdu et termine sur une hausse de 5,70% à 13,900D.TUNISAIR,

traitée en dessous de 10D depuis septembre, tente de revenir à ce seuil ces

dernières séances, reprend 5,60% au terme de cette quinzaine pour clôturer à

9,800DD. SOMOCER, en baisse la quinzaine passée, récupère 5,04% pour

revenir au seuil symbolique de 25D.Trois autres valeurs terminent sur des

gains de plus de 3% : MONOPRIX +3,55% à 49,600D, AIR LIQUIDE+3,30% à

166D, SOTETEL +3,17% à 26,720D.