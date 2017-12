1- Le dirigeant-chef d’orchestre

Signification: il ne joue pas à la place de ses musiciens maîtrise l’ensemble de la partition

Implications: Renoncement à son métier d’origine

Nouveau métier: généraliste

– Acquisition des connaissances de base dans les domaines qu’il ne maîtrise pas et

– Conserver une vision d’ensemble

2- Le dirigeant-joueur d’échecs

Signification:

– Colporteur de défis (à partager avec d’autres)

– Raisonne avec plusieurs coups d’avance (Découvre le jeu de l’autre)

– Pense et agit à la fois à long et court terme

Implications:

– Porteur d’un projet (à partager avec d’autres)

– Anticipe les étapes à prévoir (Découvre le jeu des acteurs)

– Situe les détails dans l’ensemble

3 – Le dirigeant-homme politique

Signification:

– Diffuse de l’énergie positive

– Capacité de mobiliser et d’entraîner les autres (charisme)

– Harmonise ce qui est ” hétérogène ”

– axes fédérateurs (pour des millions de gens)

– exploite positivement les différences

– obtient l’appui de la majorité du peuple

Implications:

– Il aime ce qu’il fait, il fait ce qu’il aime

– Incite les gens à bouger, à progresser (Attrait mobilisateur)

– Dirige un groupe théoriquement indirigeable

– Dirige directement des milliers de personnes

– Obtenir l’appui de la totalité du groupe (Formations, Soucis, approches différentes)

4-Le dirigeant-acteur

Signification:

– Intelligence pratique, pas très intellectuel

– Se polarise sur les séquences critiques

– Comprend et situe son rôle par rapport à l’ensemble et à chacun des rôles

– L’intuition, souvent plus utile que l’intelligence

Implications:

– Distingue l’essentiel, l’important, l’accessoire

– Se focalise sur les points critiques

– Il comprend ce qui se passe à tous les échelons

– Il “sent” bien les choses

5- Le dirigeant-animateur

Signification:

– Fait parler de lui en écoutant les autres

– Il sait se taire, il est disponible

– Mais quand il parle, il communique (reformule, recadre en permanence les propos)

– Maître du temps, il sait mettre fin à un dialogue, il tranche

Implications:

– Fait parler et écoute tout le monde : (chacun lui apporte des éléments du puzzle)

– Disponible, il écoute vraiment : (il met en confiance)

– Il place ses propos dans les problèmes des autres (empathie)

– Il ne juge pas, avant de comprendre

– Il explique

– Il sait dire “non”, clair dans ses décisions, ses positions

6- Le dirigeant-militant

Signification:

– Il a une passion pour ses idées,

– Il en est fier (il pense à ce qu’il peut apporter aux autres)

– Il est fier, mais humble

– Il apprécie les risques

– Il garde son sang froid

– Il est serein

Implications:

– Passionné par ses produits, clients, projet

– Il est fier de lui-même et de sa mission

– Il ne se demande pas ce que l’entreprise peut lui apporter, mais ce qu’il peut apporter à l’entreprise

– Il allie fièreté, humilité et modestie

– ne se laisse pas aveugler par l’euphorie du moment

– il reste conscient des risques

– il sait que l’entreprise est fargile

7-Le dirigeant-Chef suprême des armées

Signification:

– Il prend des décisions graves,

– Il en assume seul la responsabilité

– Il a une capacité suffisante de décisions,

– Il a de l’autorité

Implications:

– A l’heure des décisions graves, il saittrancher et rester ferme

– Se faire écouter, se faire obéir

– Se faire respecter (autorité de compétence)

Par Mohamed Moncef Kachouri

Texte de l’intervention de Mr Med Kachouri du 23 mai 2002 à l’occasion du séminaire organisé à Tunis par Managersoft sur le thème “Elaborer un Business Plan”