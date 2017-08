Université d’été : Plaidoyer pour une stratégie globale pour la contribution des TRE au développement en Tunisie

La mise en place d’une stratégie globale visant à promouvoir la contribution des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) au développement régional a été la principale recommandation des participants à la troisième université d’été du mouvement “Appel des Tunisiens à l’étranger” (ATE) dont les travaux ont démarré dans la matinée du mardi 8 août 2017 à Tunis en présence d’un grand nombre de Tunisiens établis à l’étranger.

“Cette stratégie doit être basée essentiellement sur l’identification des objectifs à court et à long terme, le développement du cadre juridique et la recherche de mécanismes pouvant renforcer la coopération décentralisée entre les régions tunisiennes et les régions des pays d’accueil des TRE notamment en Europe”, a souligné le député Riadh Jaidane, président de l’ATE.

Selon Jaidane, les 1,3 million de TRE sont une richesse pour le pays et leur contribution peut avoir un apport très positif sur l’économie nationale. “Tous les chiffres ont révélé que le taux de participation des TRE à l’investissement en Tunisie est très faible et même les transferts d’argent effectués sont limités à de petites aides financières aux familles”, regrette-t-il.

Khemaies Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères, a mis l’accent sur l’importance de développer la diplomatie économique et de renforcer la coopération décentralisée. “Il est vrai qu’à ce jour on n’a pas encore trouvé les mécanismes pouvant inciter les TRE à investir dans leur pays et notamment dans leurs régions d’origine puisque le rôle de la diplomatie tunisienne s’est longtemps limitée aux prestations consulaires fournies à la communauté tunisienne à l’étranger”, a-t-il dit.

Dans ce contexte, le ministre a appelé les TRE à coordonner davantage avec la cellule économique des ambassades tunisiennes à l’étranger pour être mieux informés de leurs droits et des avantages d’investir en Tunisie.

Il a aussi appelé à réfléchir aux moyens pouvant renforcer la coopération décentralisée et le jumelage entre les localités d’origine et les localités des pays d’accueil en accordant des avantages supplémentaires aux TRE et en leur facilitant les procédures administratives pour les inciter à investir dans leurs régions.

De son côté, Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l’Environnement, a assuré que les TRE ont le droit de voter aux prochaines élections municipales et ont même le droit de présenter leur candidature s’ils comptent retourner en Tunisie. “Les compétences tunisiennes et les hommes d’affaires tunisiens vivant à l’étranger peuvent choisir leurs élus municipaux et contribuer eux mêmes au développement de leurs localités en y réalisant des projets”, a-t-il noté.

L’ouverture des travaux de l’université d’été ont été marqués par une cérémonie de récompense en l’honneur de TRE qui se sont distingués dans leurs domaines.

Il s’agit de Samia Orosemane, une Tunisienne née en France qui a organisé en 2014 le premier festival du rire à Djerba. Samia est une artiste connue en France par son spectacle Femmes de couleurs qu’elle joue depuis plusieurs années au Point Virgule à Paris.

“Mon objectif était de servir mon pays et de relancer le tourisme en Tunisie”, a-t-elle dit.

Il s’agit aussi de la Franco-tunisienne Anissa Khedher qui a été élue députée à l’Assemblée nationale française en décembre dernier après avoir été conseillère municipale en 2008.

La sportive Azza Besbes qui réside à Paris a été également récompensée pour avoir représenté la Tunisie et remporté récemment la médaille d’argent du championnat du monde d’escrime (Sabre, dames), organisé à Leipzig en Allemagne.

Un hommage a été aussi rendu à la jeune étudiante Yasmine Malouche qui a brillé aux USA et précisément au Golden Gate University où elle a été couronnée Major de la promotion 2017 avec un prix “Outstanding LL.M in International Legal Studies Student Award”.

Yasmine Malouche est partie à San Francisco (USA) pour étudier le droit international et particulièrement les problématiques du terrorisme international.