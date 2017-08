Memac Ogilvy remporte le contrat de gestion de la publicité de Zain Irak

Memac Ogilvy, l’agence de publicité et de relations publiques de renom dans la région MENA, a signé un partenariat avec Zain Irak, filiale de Zain Group – leader des télécommunications et des données mobiles dans la région MENA- afin de fournir ses services de communication. Ce partenariat fait suite à un long processus visant à départager plusieurs agences. La cérémonie de signature s’est déroulée au siège central de Zain Irak à Bagdad. Etaient présents les hauts cadres de Zain Irak et de Memac Ogilvy Beyrouth. Ils ont salué le partenariat stratégique de communication comprenant la publicité, les relations publiques et les médias sociaux.

Sur base de normes rigoureuses et d’un long processus de sélection, Memac Ogilvy Beyrouth a été choisie pour de nombreuses raisons : le dévouement et la passion de son équipe ; la vision stratégique commune ; et la proposition créative et stratégique présentée avec enthousiasme et correspondant aux objectifs commerciaux et de communication de Zain Irak. Dans le cadre de ce partenariat, Memac Ogilvy Beyrouth établira une feuille de route personnalisée pour Zain Irak pour bâtir une image solide sur l’ensemble du territoire irakien.

« Memac Ogilvy s’est démarquée des autres candidats, montrant une compréhension totale de nos besoins commerciaux ainsi que de nos défis. L’équipe a bien saisi nos objectifs et a réussi à les traduire en une approche créative », a expliqué Ali Al-Zahid, PDG de Zain Irak. « Nous attendons avec impatience d’avoir leur regard nouveau, en harmonie avec l’environnement local, afin de répondre aux aspirations de nos abonnés et surpasser les attentes des Irakiens », a-t-il ajouté.

Memac Ogilvy Beyrouth développera une feuille de route personnalisée pour Zain Irak, prenant en charge sa stratégie de communication, la gestion de la réputation entrepreneuriale, la publicité, l’activation, les relations publiques et les médias sociaux.

« Zain Irak est engagée à fournir des services innovants qui répondent aux besoins des consommateurs irakiens, en particulier les abonnés », a expliqué Mohammed Samir Ban, responsable commercial chez Zain Irak. « Memac Ogilvy nous aidera à réaliser cet objectif : elle développera des stratégies de communication, notamment des solutions permettant d’interagir avec nos abonnés de manière efficace et de les informer de nos derniers services et offres », a-t-il ajouté.

De son côté, Edmond Moutran, PDG de Memac Ogilvy MENA, a affirmé : « Nous sommes fiers d’établir un partenariat avec Zain Irak. Nous n’avons jamais été autant sollicités autant : en témoignent nos zones de compétence qui s’élargissent et notre équipe professionnelle qui se développe. Zain Irak a choisi Memac Ogilvy pour notre stratégie solide construite sur base d’une étude du marché et d’insights élaborés par les membres notre équipe ».

« Ce nouveau partenariat est un nouveau chapitre dans l’histoire de l’agence et contribue à notre ambitieuse croissance. Notre équipe s’est engagée à mettre au point une proposition complète sur le rôle de Zain Irak dans le secteur des télécommunications en Irak dans des délais serrés », a expliqué Naji Boulos, directeur général de Memac Ogilvy Beyrouth. Il a ajouté : « Nous croyons que le partenariat avec Zain Irak et son équipe permettra la réalisation de leurs objectifs marketing et de répondre aux attentes des abonnés sur l’ensemble du territoire irakien ».

Le partenariat stratégique entre Zain Irak et Memac Ogilvy implique le recours à une large gamme d’outils de communication – incluant la publicité, le marketing et les relations publiques – afin de positionner la marque comme leader des télécommunications.

A propos de Memac Ogilvy

Edmond (Eddie) Moutran a débuté l’activité de Memac Ogilvy à Bahreïn en 1984. L’agence propose à son portefeuille de clients une gamme complète de services dont : publicité, réseau de relations publiques, marketing direct, planification et services créatifs. Et ceci au sein de plus de 15 antennes à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Ce large éventail géographique couvert par un groupe de plus de 500 professionnels, donne à Memac Ogilvy, une sensibilité unique des différents segments du marché arabe.