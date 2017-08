Démarrage de la construction de la 1ère centrale photovoltaïque à Tozeur financée par l’Allemagne

La KfW a octroyé un prêt bonifié de 11,5 millions d’euros à la STEG (Société tunisienne de l’électricité et du gaz) pour le financement de la première centrale photovoltaïque en Tunisie à Tozeur. Le lancement officiel des travaux de construction de cette centrale a eu lieu le 24 juillet 2017 en présence du la ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, du PDG de la STEG, ainsi que des membres des ambassades d’Italie, d’Allemagne et de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie. C’est un pas important vers la transition énergétique en Tunisie et la mise en œuvre du Plan solaire tunisien (PST) et de la stratégie tunisienne en matière de production électrique qui prévoit 30% d’énergies renouvelables à l’horizon 2030.

Le projet contribuera à la production d’énergie électrique d’une manière écologique, socialement responsable et économiquement viable. Il vise également la diversification du mix énergétique en Tunisie et, par conséquent, à améliorer la sécurité d’approvisionnement en électricité.

Le projet est financé à travers un prêt de 11,5 millions d’euros complété par un don de 1,5 million d’euros qui est accordé dans le cadre de la Facilité d’Investissement pour le Voisinage (FIV) de l’Union européenne et par un don de 0,5 million d’euros du gouvernement allemand dans le cadre de l’Initiative Internationale pour la Protection du Climat (IKI).

Le ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire promeut l’initiative IKI sur demande du Parlement allemand.

A propos de KfW

La Banque allemande de développement (KfW) agit pour le compte du Gouvernement Fédéral allemand. Elle soutient les réformes, les infrastructures et les systèmes financiers pour une croissance économique socialement équitable et respectueuse de l’environnement dans les pays en voie de développement. Ses objectifs comprennent la réduction de la pauvreté, la sécurisation de la paix, la protection de l’environnement et du climat et la promotion de la mondialisation dans des conditions équitables.

La KfW est membre du groupe bancaire du même nom et a son siège à Francfort/Main. Elle dispose d’un effectif d’environ 5000 employées et un réseau de plus de 70 bureaux et représentations dans le monde entier. Elle est l’un des principaux bailleurs de fonds bilatéraux dans le cadre de la coopération financière et est coopère avec la Tunisie depuis les années 60.