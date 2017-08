Tunisie  : Ridha Saïdi, prochain ministre des Finances?

Si l’on en croit nos confrères de Maghreb Confidentiel, le prochain remaniement verra l’entrée dans le gouvernement de Ridha Saïdi comme ministre des Finances, dont les affaires courantes sont gérées depuis quelques mois par Mohamed Fadhel Abdekefi par ailleurs ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Actuellement M. Saïdi occupe le poste de ministre conseiller auprès du chef du gouvernement chargé du suivi des grands projets, «un poste stratégique depuis lequel il a toute latitude de favoriser les dossiers jugés prioritaires par Ennahdha», précise Maghreb Confidentiel, habituellement bien renseigné.

En fait, pour ceux qui l’ignorent, Ridha Saïdi, ingénieur de formation à l’instar de plusieurs autres cadres du parti, fait partie des ténors du mouvement Ennahdha.

Et ça ne serait pas une volonté de Youssef Chahed mais celle de Rached Ghannouchi, président d’Ennahdha, et ce au cas où Zied Laadhari ne serait pas reconduit à son poste de ministre de l’Industrie et du Commerce.

Attendons voir.