La Commission supérieure des négociations sociales 5+5 reprendra ses travaux le 26 juillet 2017 

La Commission supérieure des négociations sociales 5+5 entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui s’est réunie, mercredi 19 juillet, au siège du ministère des Affaires sociales, a permis d’examiner les procès verbaux des séances précédentes portant sur des accords ou sur des décrets d’application.

L’ordre du jour de la réunion a porté sur l’examen de plusieurs points dont la signature des procès verbaux des séances précédentes, la régularisation de la situation des travailleurs précaires, l’activation du décret relatif à la réaffectation des agents publics et le suivi des dossiers en suspens dans tous les secteurs de la fonction publique, institutions et établissements publics, lit-on sur la page officielle facebook de l’UGTT.

La réunion s’est déroulée en présence des ministres des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Imed Hammemi, du secrétaire général du gouvernement, Ahmed Zarrouk, du conseiller du chef du gouvernement, Sayed Bilel, et des secrétaires généraux adjoints de l’organisation syndicale, Hfaiedh Hfaiedh, Abdelkarim Jerad, Monaem Amira, Slaheddine Selmi et Sami Tahri.

Plusieurs cadres des ministères des Affaires sociales et de la Formation professionnelle et de l’Emploi ont, également, assisté à cette réunion.