Les attachés commerciaux tunisiens à l’étranger manquent d’informations actualisées sur le potentiel exportateur tunisien

L’absence d’informations économiques actualisées et rapides sur les produits tunisiens destinés à l’exportation constitue un handicap du travail de l’attaché commercial à l’étranger, pour trouver de nouveaux marchés et promouvoir l’investissement. C’est ce qu’a indiqué le secrétaire d’Etat au Commerce, Abdellatif Hmam, qui intervenait, mercredi 19 juillet, lors de la rencontre des attachés économiques et conseillers commerciaux auprès des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes accréditées à l’Etranger.

Hmam estime impératif de faire l’inventaire des marchandises tunisiennes destinées à l’exportation, tout en informant les attachés commerciaux à l’étranger de différentes données et statistiques afin qu’ils puissent négocier de manière efficace, lors de la prospection des marchés d’exportation.

Il appelle dans cet ordre d’idées les différents groupements professionnels à mieux communiquer avec les attachés économiques et commerciaux à l’étranger, en leur fournissant les données nécessaires sur leurs secteurs d’activité.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, a souligné l’importance de créer des structures de coordination pour tisser des liens entre l’attaché économique, les différents intervenants et les ministères concernés, aux fins de fournir les conditions adéquates et efficaces pour un travail collectif et d’éviter le gaspillage de l’argent et des efforts, lors de l’organisation des participations de la Tunisie dans les manifestations à l’étranger.