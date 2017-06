Emirates annonce le gagnant de son jeu-concours vidéo “Services en Classe Économique”

Emirates a organisé un jeu-concours en collaboration avec radio Shems Fm dans le but de promouvoir ses produits et services à bord de ses Boeing 777-300 qui desservent sa ligne Tunis-Dubaï.

Le grand prix de ce concours est allé à madame Faiza Béjaoui, l’heureuse gagnante de deux billets aller/retour à Dubaï en classe économique.

Le jeu qui s’est étalé sur cinq jours consécutifs (du 5 au 9 juin) consistait à poser un nombre de questions sur les avantages et les caractéristiques de la classe économique d’Emirates et ce suite au visionnage d’une Vidéo de courte durée partagée sur la page officielle d’Emirates sur Facebook.

La Vidéo a dévoilé les produits et services d’Emirates, y compris ceux décidés aux enfants, les repas et le système de divertissement à bord ‘ice’ qui offre plus de 2500 chaînes de divertissement à la demande et qui a remporté en 2017, pour la 13 ème fois consécutive,le titre Skytrax dans la catégorie “meilleur système de divertissement”

La gagnante sera invitée à recevoir son prix des mains de M. Ibrahim Ghanim, directeur du bureau Emirates Tunisie

Le lancement de ce concours,qui a connu un grand succès auprès des participants, a coïncidé avec l’offre spéciale lancée par Emirates, permettant aux voyageurs tunisiens de visiter Dubaï à des prix réduits et de profiter d’autres privilèges comme la carte “My Emirates Pass” qui leur donne droit à des réductions dans plus de 120 restaurants haut de gamme à l’intérieur et à l’extérieur des hôtels de la ville ainsi que sur des activités récréatives.

Emirates a organisé un jeu-concours en collaboration avec radio Shems Fm dans le but de promouvoir ses produits et services à bord de ses Boeing 777-300 qui desservent sa ligne Tunis-Dubaï.

Le grand prix de ce concours est allé à madame Faiza Béjaoui, l’heureuse gagnante de deux billets aller/retour à Dubaï en classe économique.

Le jeu qui s’est étalé sur cinq jours consécutifs (du 5 au 9 juin) consistait à poser un nombre de questions sur les avantages et les caractéristiques de la classe économique d’Emirates et ce suite au visionnage d’une Vidéo de courte durée partagée sur la page officielle d’Emirates sur Facebook.

La Vidéo a dévoilé les produits et services d’Emirates, y compris ceux décidés aux enfants, les repas et le système de divertissement à bord ‘ice’ qui offre plus de 2500 chaînes de divertissement à la demande et qui a remporté en 2017, pour la 13 ème fois consécutive,le titre Skytrax dans la catégorie “meilleur système de divertissement”

La gagnante sera invitée à recevoir son prix des mains de M. Ibrahim Ghanim, directeur du bureau Emirates Tunisie

Le lancement de ce concours,qui a connu un grand succès auprès des participants, a coïncidé avec l’offre spéciale lancée par Emirates, permettant aux voyageurs tunisiens de visiter Dubaï à des prix réduits et de profiter d’autres privilèges comme la carte “My Emirates Pass” qui leur donne droit à des réductions dans plus de 120 restaurants haut de gamme à l’intérieur et à l’extérieur des hôtels de la ville ainsi que sur des activités récréatives.