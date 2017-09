Droits des femmes : Michaelle Jean veut répliquer l’exemple tunisien dans l’espace francophone

En visite officielle du 28 juin au 1er juillet 2014 à Tunis, Michaelle Jean, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a plaidé, mercredi 28 courant, en faveur de la mise en place d’un réseau entre les Etats membres de l’OIF afin de partager les expériences, les défis et les meilleures pratiques en matière des droits de la femme.

“A travers ce réseau, nous souhaitons voir comment l’expérience tunisienne pourrait être répliquée ailleurs ou servir même d’exemple”, a-t-elle déclaré à l’issue d’une rencontre avec la présidente de l’Association tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), Monia Ben Jemai, au siège de l’ATFD.

Lors de cette rencontre qui a rassemblé quelques militantes de l’ATFD, la secrétaire générale de l’OIF a mis l’accent sur l’importance de faire de la conférence des Femmes de la Francophonie qui se tiendra les 1er et 2 novembre 2017 à Bucarest en Roumanie, un rendez-vous incontournable pour aborder cette question de réseautage et discuter des dispositifs d’accompagnement et de sensibilisation pour renforcer davantage les droits de la femme, notamment en matière de lutte contre la violence faite aux femmes et leur autonomisation économique.

D’autre part, elle a saisi cette occasion pour saluer le travail accompli par l’ATFD, une association qui, selon elle, “a l’atout de rassembler des femmes de différents âges et issues de divers domaines qui agissent sur tous les fronts pour soutenir et défendre la cause de la femme.

La rencontre a permis par ailleurs à la présidente et aux militantes de l’ATFD de donner un aperçu général de l’association et ses réalisations en matière de soutien et d’accompagnement des femmes victimes de violence, citant dans ce sens l’expérience du centre d’écoute et d’orientation de ces femmes.

Il a également été question de revenir sur les défis qui restent encore à relever en Tunisie en matière de droits de la femme dont essentiellement les inégalités de revenus entre hommes- femmes, la situation économique précaire de la femme rurale et le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

Dans le cadre de cette visite, Michaëlle Jean s’entretiendra avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et les ministres concernés par la coopération entre la Tunisie et l’OIF. Elle se rendra également le 30 juin à Sousse pour rencontrer le gouverneur de cette région.