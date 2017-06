L’accord de coopération entre la Guinée et le Qatar, victime de la crise du Golfe?

Selon la presse guinéenne, les 70 députés des 113 inscrits, réunis en séance plénière, mercredi, 28 juin 2017, n’ont examiné que trois des quatre textes initialement annoncés à l’ouverture des travaux (le Code international de navigation et des transports sur le fleuve Sénégal et ses règlements d’application), l’Accord de coopération entre le gouvernement de la Guinée et le gouvernement de la Turquie dans le domaine de l’éducation et le Protocole du 27 juin 2014 portant amendement du protocole du 1er juillet 2008 relatif au statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme).

Quant au «quatrième texte portant sur l’Accord de coopération économique, commercial et technique entre la Guinée et le Qatar, signé le 17/05/2002 à Conakry, il a été ajourné, à cause de l’absence de la ministre des Affaires étrangères, Makalé Camara».

Pour l’heure donc, c’est l’absence de cette dernière qui aurait engendré l’ajournement dudit texte. Ceci étant, on rappelle que l’Arabie saoudite exerce de fortes pressions sur plusieurs pays africains afin qu’ils pressent leur distance avec le Qatar.

Affaire à suivre.