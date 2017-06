Tamaghza : Réaménagement de l’espace “Les cascades”

Les travaux de réaménagement de l’espace de loisirs “Les cascades” (Diar Echallalet) à Tamaghza (gouvernorat de Tozeur) ont pris fin. L’espace touristique entrera en service après l’installation des équipements, d’ici un mois.

D’un coût global de 95.000 dinars financé dans le cadre du Projet de gestion durable des systèmes oasiens, l’édifice englobe un espace d’accueil, un restaurant et un café. Il jouxte une série de boutiques d’artisanat.

Le Projet de gestion durable des systèmes oasiens visant à diversifier les sources de revenu et les activités culturelles et touristiques se poursuit jusqu’à novembre 2019. Il apporte, notamment, un soutien à huit artisanes en leur fournissant la matière première, en organisant des sessions de formation à leur intention et en les aidant à promouvoir leur produit. Le programme a, par ailleurs, permis de financer 16 petits projets d’agriculture oasienne (coût du projet entre 50.000 et 95.000 dinars).

Au plan culturel, il contribue notamment au financement du Festival international des oasis de montagne.