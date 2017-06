Fadhel Abdelkafi et Gilles Chausse font le point sur la coopération entre la Tunisie et l’AFD

Le programme de la coopération entre la Tunisie et l’Agence Française de Développement (AFD) pour l’année 2017 a été au centre de la rencontre, vendredi 16 juin, entre le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Fadhel Abdelkafi, et le directeur général de l’AFD à Tunis, Gilles Chausse.

Ainsi, les deux responsables ont passé en revue un certain nombre de projets dans des secteurs importants, dont le projet de réhabilitation de la boucle centrale et d’aménagement de la Place de Barcelone pour un montant de 75 millions d’euros, la contribution au financement du Plan national stratégique “Tunisie Digitale”, le programme de relance de l’investissement et de modernisation des exploitations agricoles -programme auquel l’AFD envisage de contribuer à hauteur de 61 millions d’euros-, le programme de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des régions du Sahel et de Sfax pour lequel la participation de l’AFD s’élèvera à 60 millions d’euros.

Selon un communiqué publié par le ministère de Développement, les deux responsables ont exprimé leurs satisfactions du niveau exemplaire de la coopération, soulignant la nécessité d’œuvrer conjointement en vue d’accélérer les négociations pour la prochaine étape permettant de passer à l’exécution des projets dans les meilleurs conditions et délais.

A rappeler que l’AFD, présente en Tunisie depuis 1992, a octroyé plus de 100 financements d’un montant total estimé à 2 milliards d’euros (plus de 6 milliards de dinars). La coopération avec l’AFD couvre différents secteurs, notamment le développement urbain, le transport, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, le développement rural et agricole, l’eau et l’assainissement, l’environnement ainsi que le secteur privé.