Des sociétés tunisiennes de l’industrie aéronautique au SIAE à Paris

La Tunisie participe à la 52ème édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE), qui aura lieu du 19 au 25 juin 2017 au Parc des Expositions du Bourget à Paris (France). Six (6) sociétés tunisiennes spécialisées dans l’industrie aéronautique y prennent part.

La délégation tunisienne, qui sera conduite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Zied Laadhari, regroupera des représentants de l’Agence foncière industrielle (FI), l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), le Cepex, la Fipa, ainsi que des industriels du Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales.

Selon un communiqué du département de l’Industrie, la Tunisie se présente comme un pays pionnier dans le domaine des industries aéronautiques, étant donné que le secteur a connu une évolution remarquable, au niveau du volume des investissements et de création de postes d’emploi. En fait, ce secteur, qui compte 70 sociétés, dont la plupart sont des sociétés industrielles, représente plus de 12.000 postes d’emploi. Les exportations de cette activité ont été multipliées par 15 durant les dix dernières années.

Organisé par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), le SIAE est un Salon commercial international voué aux affaires de l’aviation et de l’espace. Il figure parmi les plus importantes manifestations dans le secteur et est marqué par la participation de grandes sociétés industrielles internationales.

L’objectif de cette manifestation est d’exposer les dernières nouveautés dans le domaine, y compris les avions civils et militaires, ainsi que de favoriser la conclusion de contrats de partenariat et de vente.