“Lemnara”, première mise en scène d’Atef Ben Hassine pour le petit écran : un message d’espoir et d’optimisme pour un pays battant

“Lemnara” (Le phare), source de lumière, est le titre du nouveau feuilleton produit par la Société “Nawaret Tounes” d’après un scénario et une mise en scène de l’homme de théâtre et acteur Atef Ben Hassine qui signe ainsi une première expérience en tant que réalisateur pour le petit écran.

“Lemnara” en résumé est le quotidien du Tunisien, un combat interminable entre le bien et le mal dominé par l’amour qui l’emporte toujours. Selon Atef Ben Hassine, cette oeuvre se veut avant tout un message fort d’amour, de beauté et surtout d’optimise dans une société victorieuse. L’originalité de cette production est surtout la positivité qu’elle dégage en ces temps difficiles a-t-il insisté lors d’une conférence de presse. Une positivité transmise par un grand casting composé d’acteurs de théâtre et de cinéma dont certains joueront pour la première fois devant le petit écran des personnages inédits.

En 15 épisodes, ce feuilleton qui sera diffusé lors de la deuxième quinzaine du mois de ramadan sur la chaine privée El Hiwar Ettounsi réunit plus de 100 acteurs de toutes tranches d’âges (11-66 ans). L’on cite notamment Fethi Haddaoui, Slah Msaddek, Mohamed Sayari, Leila Toubel, Maram Ben Aziza, Amel Baccouche, Jamila Chihi, Sonia Meddeb, Abdelmoneem Chouaiet, Oumeima Ben Hafsia, Abdelaziz Mehrezi, Khaled Kouka (résidant en Espagne), Mohamed Hedi Moumen (résidant à Paris), le rappeur Akram Mag etc. 14 acteurs diplômés de l’Institut supérieur d’art dramatique (ISAD) de Tunis ont pris part à ce feuilleton ainsi que des comédiens qui ont bénéficié d’une formation dans l’atelier de théâtre dirigé par Atef Ben Hassine.

Moyennant un budget de plus de 1200 millions de dinars, ce feuilleton qui a été tourné dans la ville de Chebba (Gouvernorat de Mahdia) est “le laboratoire de la Tunisie nouvelle, une pépinière de personnages et d’interactions reflétant notre quotidien” (synopsis). Tout commence par l’histoire de Mahdi et Naceur, liés par une relation professionnelle qui sera bouleversée par l’intervention d’une femme machiavélique faisant d’eux les pires ennemis. L’apparition d’autres personnages de différentes classes sociales créera tout au long des 15 épisodes des tensions et des animosités. Leurs interventions respectives diffèrent selon leurs activités et toutes les problématiques évoqueront le quotidien de la Tunisie d’aujourd’hui. En effet, “Lemnara”, symbolise aussi la femme, cette Tunisie battante qui submerge d’espoir doublé de volonté d’aller vers un horizon plus rayonnant.