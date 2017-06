L’indice des prix à la consommation en légère hausse en mai

L’indice de prix à la consommation a enregistré, au cours du mois de mai 2017, une hausse de 0,4% par rapport au mois d’avril 2017, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INS).

L’INS explique cette hausse par l’augmentation des prix des articles d’habillement et chaussures (+1,6%); ceux des vêtements d’été et des chaussures ont augmenté respectivement de 1,6% et de 1,8%. De même, les prix du groupe transport ont progressé de 1,1% en raison de l’augmentation des prix des véhicules de 2,8% et les dépenses d’utilisation des véhicules de 0,5%.

Selon l’INS, des hausses de prix sont également observées au niveau des tarifs du groupe restauration et hôtels (+1%) dues, essentiellement, à la hausse des prix des services d’hébergement de 3,7%.

En revanche, les prix du groupe alimentation et boissons ont légèrement régressé, au cours de mois de mai 2017, de 0,1% par rapport au mois d’avril 2017. La baisse des prix a concerné les légumes frais (-5,4%), les volailles (-4%), la viande d’agneau et mouton (-0,5%) et les œufs (-0,4%).