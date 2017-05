La BIAT a tenu ce mercredi 24 mai 2017 ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire à Tunis sous la présidence de Ismail Mabrouk, en présence des membres du conseil d’administration, de la direction générale de la banque et de plus de 400 actionnaires.

A l’ouverture de la séance, une assemblée générale extraordinaire a été tenue en vue de mettre en conformité les statuts de la banque avec les dispositions législatives en vigueur.

Par la suite, et dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire, Ismail Mabrouk a dressé un bilan général de l’année écoulée et mis en honneur la confiance des actionnaires et le travail des collaborateurs. Il a également présenté les résultats de la banque ainsi que les projets structurants réalisés en 2016 avec un focus sur l’engagement sociétal de la banque.

Le Directeur Général, Mohamed Agrebi, a présenté le contexte économique dans lequel évolue la BIAT ainsi que les réalisations chiffrées détaillées en mettant l’accent sur les parts de marché.

La BIAT leader en matière de dépôts, de crédits et de PNB

Grâce à un PNB de 594 MD à fin 2016, en accroissement de 11,5%, la BIAT a pu préserver sa position de leader avec une part de marché de 19,4%.

La BIAT a par ailleurs maintenu son premier rang en matière de collecte de dépôts avec une part de marché de 16%, soit une évolution de 12,2% par rapport à 2015 et le dépassement du seuil des 9 000 MD, à savoir 9 078MD.

En matière de crédits bruts, la BIAT est passée au premier rang grâce à une évolution de 15,7% et une part de marché de 12,3%. La réalisation de 8 113 MD de crédits bruts constitue un accomplissement majeur pour la banque.

Le résultat net de la BIAT a atteint 190 MDT soit une progression de 25,4% par rapport à 2015.

amélioration des ratios de rentabilité, notamment:

• Le Résultat Net / Produit Net Bancaire est passé de 28,5% en 2015 à 32% en 2016 ;

• Le ratio de rentabilité des capitaux propres (ROE) est passé de 19,7% en 2015 à 21,3% en 2016 ;

• Enfin, le Produit Net Bancaire / Actif a atteint 5,2% en 2016.

Les projets structurants de l’année 2016

Les performances réalisées en 2016 sont la résultante d’une vision stratégique claire et partagée et de l’élaboration de plans de transformation définis par la direction générale et implémentés au niveau de l’ensemble des métiers de la banque et ses filiales financières.

Ainsi, le Pôle Conseil Financier a été renforcé afin d’apporter un appui et un accompagnement aux entreprises clientes dans leurs projets de développement et de restructuration.

Le réseau de correspondants bancaires a été également développé par la signature de conventions de partenariat avec la BSIC et la Bank Of Africa pour accompagner le développement de la clientèle de la banque sur le continent africain.

Aussi, le développement du réseau commercial d’Assurances BIAT a permis la consolidation du groupe BIAT avec l’ouverture de 15 nouvelles agences et le développement de l’assurance-vie.

Enfin, le Président du Conseil d’Administration a rappelé le rôle indéniable de la communication dans le rapprochement entre la banque et ses clients, partenaires et actionnaires. La refonte du site web de la banque ainsi que le renforcement de la présence sur les réseaux sociaux ont été évoqués en même temps que l’organisation de plusieurs événements commerciaux et institutionnels.

Responsabilité et engagement sociétal de la BIAT

Consciente de son rôle en tant que leader du système bancaire tunisien, la BIAT s’est engagée pour le développement économique du pays à travers un financement important des entreprises, un soutien aux actions de promotion de l’investissement dans le pays à l’instar de sa participation à la conférence internationale « Tunisia 2020 » et un apport d’innovations sur la place financière avec le lancement du premier indice obligataire «Tunisian Bond Index».

De surcroit, la Fondation BIAT qui a été créée en 2014 dans le cadre de la politique RSE de la banque, poursuit son soutien à la jeunesse tunisienne sur le plan de l’éducation, la culture et l’entrepreneuriat.

Vision future de la BIAT

A la fin de son intervention, Ismail Mabrouk a donné les perspectives futures de la banque : « La BIAT continuera de mobiliser tous ses moyens humains, financiers et stratégiques en s’engageant dans un nouveau plan transformation. Il s’articule autour d’une vision stratégique nouvelle basée sur une gouvernance claire et transparente et une bonne compréhension des besoins de la clientèle à travers une offre de produits et services adaptée à leurs besoins et à leurs aspirations ».

A propos de la BIAT :

Classée première banque tunisienne sur la plupart des indicateurs, avec une part de 16 % dans les dépôts des 10 premières banques de la place et 201 agences sur tout le territoire, la BIAT est une banque universelle présente sur tous les corps de métiers de la banque, de l’assurance et des services financiers. Près de 2 400 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

A l’issue d’un débat avec les actionnaires, les résolutions présentées ont été adoptées.

Un dividende de 4 dinars sera mis en paiement à partir du 12 juin, au titre de l’exercice 2016.