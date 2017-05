5ème Symposium Africain du Paysage et de l’Environnement au Maroc

Sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, La Fédération Internationale des Architectes-paysagistes (IFLA Africa) représentée par l’Association des Architectes-paysagistes du Maroc (AAPM) organise la 5ème édition du Symposium Africain du Paysage et de l’Environnement au Centre de conférence de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education et de la Formation à Rabat du 13 au 14 Juillet 2017, sous le thème : APPRENDRE LE PAYSAGE — PAYSAGES D’APPRENTISSAGE « Vers un monde durable à travers des connaissances nouvelles et ancestrales ».

Un événement d’envergure, plaçant la formation et l’environnement au cœur des débats

Le Symposium Africain du Paysage et de l’Environnement, réuni un ensemble d’experts nationaux et internationaux en matière d’architecture du paysage, de l’environnement et du développement durable pour débattre des évolutions en termes des stratégies et planification durable.

Cette 5ème édition explorera la formation au métier d’architecte-paysagiste d’une part, et d’autre part, les enseignements qu’o­ffre les différents champs d’intervention de l’expertise de l’environnement et du paysage, sur les plans culturel, historique et celui des traditions, des coutumes et des pratiques environnementales.

Dans le cadre de cette thématique, le SAPE permettra d’explorer les composantes d’un programme d’enseignement universitaire en architecture du paysage adapté à l’époque et au continent africain, au regard des expériences de plusieurs pays. Dans un second volet, le symposium examinera des paysages qui renseignent sur l’Histoire, la Culture, ainsi que l’Ecologie et le Développement Durable, à travers divers exemples du monde entier, mais aussi des projets locaux présentant l’apport du paysage dans le développement architectural et urbain durable sur le plan environnemental, culturel et patrimonial.

Le Maroc est un pays de haute tradition environnementale et paysagère, il bénéficie d’un patrimoine naturel et culturel considérable diversifié qui s’exprime dans sa géographie et dans les profondeurs de ses traditions ancestrales. Celles-ci se manifestent dans les monuments et jardins des villes impériales dans toutes les autres régions du pays ; de la blancheur éclatante des villes méditerranéennes aux célèbres architectures de terre des villages de ses provinces sahariennes. Riche d’une histoire des jardins de plusieurs siècles, le Maroc est un lieu magnifique pour explorer ces thématiques. Des techniques ancestrales d’arrosage et de construction en terre, ainsi que l’architecture de la tradition mauresque, montrent que la tradition marocaine d’architecture des paysages est fondée sur des considérations qui sont respectueuses de l’environnement et durables dans le temps.

Le pays a toujours été le carrefour des échanges et des rencontres de plusieurs civilisations et ce depuis plus de trois millénaires. Au cours des dernières années le Maroc a connu un essor lui permettant de se positionner comme un acteur majeur du continent – de ce fait l’organisation de cette 5ème édition fût attribuée à l’AAPM par la Fédération Internationale des Architectes-Paysagistes en vue d’accueillir des participants non seulement d’Afrique mais aussi des pays méditerranéens et d’Europe.

A propos de l’IFLA et de l’AAPM

Créée par l’ONU en 1948, la Fédération Internationale des Architectes-Paysagistes (IFLA / International Federation of Landscape Architects), est l’organisme mondial des professionnels de l’architecture du paysage, intégrant plus de 78 pays membres incluant L’AAPM, unique association accréditée au Maroc par la Fédération. Elle représente la profession de l’architecture de paysage dans les organisations gouvernementales et non-gouvernementales, telles que l’ONU, l’UNESCO, l’UIA, etc. L’IFLA est une organisation démocratique non-politique, non-gouvernementale et sans but lucratif.

L’Association des Architectes-paysagistes (AAPM) fondée officiellement le 28 décembre 2010, est une association qui regroupe les professionnels de la conception et de la maîtrise d’œuvre du paysage issus d’écoles de paysage reconnues à l’échelle internationale par l’IFLA et qui exercent au Maroc. La préoccupation de l’AAPM est autant la valorisation de la profession que celle du paysage au Maroc à toutes les échelles. L’AAPM se veut le lieu privilégié et unique au Maroc regroupant les architecters-paysagistes concepteurs dont le rôle spécifique est la maîtrise d’œuvre du projet de paysage dans toutes ses dimensions.