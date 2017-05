Les campagnes de promotion du tourisme tunisien vont démarrer, sur la plupart des marchés européens, à partir de la fin du mois de juin 2017, moyennant un montant de 23,7 millions de dinars (MDT).

D’après un exposé sur les préparatifs pour la saison touristique 2017, présenté lors d’un conseil des ministres tenu le 19 mai courant et dont l’Agence TAP a reçu une copie, la campagne de promotion a été organisée sur le marché algérien, durant les dix premiers jours du mois de mai courant, avec un budget d’un million de dinars.

Un budget estimé à 950.000 dinars a été aussi consacré à la réalisation de la campagne de promotion du tourisme intérieur pour l’année 2017, outre la participation lors du premier trimestre de 2017, dans 69 salons dans les différents marchés touristiques.

La même source a souligné l’organisation de 40 visites au profit de 187 journalistes et 31 visites de prospection au profit de 1.128 représentants des agences de voyage pour promouvoir le tourisme tunisien en Russie, Pologne et les marchés du Golfe arabe (Sultanat d’Oman, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Qatar et Jordanie).

Un montant estimé à environ 5 MDT du Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur touristique, a été consacré au programme d’appui au transport aérien pour l’année 2017.

En ce qui concerne l’inspection de la qualité et de l’autosécurité des unités touristiques, 3.332 visites d’inspection ont été enregistrées lors du premier trimestre de 2017, en augmentation de 32% par rapport à la même période de 2016.

Lors du conseil des ministres, l’accent a été mis sur l’importance d’assurer la réussite de la saison touristique dont en particulier la multiplication des patrouilles sécuritaires surtout sur les plages, dans les souks et les médinas.

Le conseil des ministres a aussi, insisté sur la nécessité d’éviter les perturbations d’approvisionnement en eau potable pour les établissements touristiques, tout en veillant à la préservation de l’environnement et à sa propreté et à la qualité des services dans les aéroports et postes frontaliers.