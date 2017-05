L’indice phare de la place tunisienne débute la séance boursière de Mardi 23 Mai, avec une perte de 0,08% à 5 680,19 points, le volume d’affaires totalisé est de 0.328 MTND.

Côté variations, BEST LEASE se distingue avec la plus forte hausse du marché. Elle se bonifie de 2.77% à 1.85 TND. L’action HEXABYTE gagne, quant à elle, 2.76% à 5.20 TND et WIFAK BANK se bonifie de 2,71% à 7.19 TND.