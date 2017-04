ATDSE : défense et sauvegarde de l’entreprise économique

Appuyer et défendre les intérêts de l’entreprise économique en vue de garantir sa sécurité économique, sociale et légale, outre sa compétitivité, améliorer le climat d’investissement et encourager l’initiative économique, sont les principaux objectifs de l’Association tunisienne de défense et de sauvegarde de l’entreprise (ATDSE), créée en novembre 2016. C’est ce qu’indique son président, Taeib Souissi, qui intervenait, jeudi 20 courant, lors d’une rencontre avec la presse au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

A cette occasion, il a indiqué que l’ATDSE vise à renforcer le concept d’intérêt de l’entreprise, développer davantage le système d’incitation à l’initiative économique et de permettre à l’ATDSE de participer à la prise de décisions relatives à l’entreprise.

Pour lui, la mission de l’ATDSE consiste à soutenir et à encadrer les entreprises, notamment, les PME qui font face à des difficultés économiques afin de trouver des solutions et de les aider à financer leurs projets, tout en se focalisant sur la culture de l’expérience et de la rentabilité. “Nous travaillerons sur la base d’une nouvelle vision, en coopération avec les autorités et les structures locales, régionales et centrales, à instaurer une culture économique citoyenne”.

Il s’agit de mettre en valeur le positionnement de l’entreprise et son rôle dans la croissance économique, auprès de tous les intervenants, à travers des partenariats avec les organisations nationales et internationales, des conférences, des réunions, des manifestations scientifiques, des ateliers de travail et des activités civiles à même de réaliser les objectifs de l’association .

L’ATDSE est chargée de préparer et de diffuser des études, recherches et des rapports de prospection, a-t-il encore fait savoir. Tous les supports modernes d’information et de communication seront utilisés afin de mieux faire connaitre l’activité de l’association et l’organisation de sessions permanentes d’encadrement sous formes de rencontres.

Dans ce cadre, une conférence se tiendra au siège de l’IACE, le 26 avril 2017 sous le thème “les défis de l’entreprise économique et la nouvelle loi des collectivités locales”.