Le Groupe CARTE confié le développement de son réseau télécom à Tunisie Telecom 

Tunisie Telecom et le Groupe CARTE annoncent la signature d’une convention triennale de partenariat. Une cérémonie de signature a été organisée, lundi 17 avril 2017, au siège de l’opérateur en présence de son PDG, Nizar Bouguila, et de celui du Groupe CARTE, Hassine Doghri.

En vertu de ce contrat, les employés du Groupe CARTE pourront optimiser leurs communications fixes grâce à la technologie IP et mobiles avec une large gamme de forfaits de communication valables vers tous les réseaux, la gratuité des appels entre eux, ainsi que des forfaits très bien étudiés de l’Internet Mobile, des Clés et des Smartphones.

Tunisie Telecom assurera également la migration du réseau de son partenaire vers un réseau 100% FO MPLS pouvant véhiculer de la voix et la Data et raccorder tous les sites du Groupe CARTE en multipoint, permettant ainsi d’interconnecter à très haut débit ses différents sites pour pouvoir partager et échanger des flux de données de plus en plus importants et d’assurer un niveau de disponibilité et de sécurité élevé pour le bon déroulement de ses activités.

C’est ce qu’a mis en avant Nizar Bouguila, exprimant la fierté de Tunisie Telecom de continuer à proposer au Groupe CARTE le meilleur des services des télécommunications pour améliorer la collaboration entre ses 13 filiales.

Le PDG de Tunisie Telecom a poursuivi: «cette convention vient consolider également notre soutien au secteur financier pour qu’il puisse jouer pleinement son rôle dans l’activité économique de notre pays».

De son côté, Hassine Doghri a déclaré lors de la cérémonie que «nous faisons confiance aux services de Tunisie Telecom qui se positionne aujourd’hui comme le meilleur partenaire technologique des grands comptes, pour son expertise très développée en matière de solutions Entreprises, son infrastructure robuste et son savoir-faire inégalé».

Les deux Groupes se sont engagés à aller de l’avant pour renforcer davantage leur relation de confiance à travers l’exploration de nouvelles pistes de collaboration bilatérale.