Coopération Sud-Sud : Le Burkina Faso fait appel à l’expertise tunisienne

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a souligné à Ouagadougou que le Burkina Faso a exprimé une grande volonté de profiter des expertises et expériences tunisiennes dans les domaines de la santé, de l’environnement, de l’Energie, de l’éducation et de la formation.

“La Tunisie mettra à la disposition de Burkina Faso toutes les expertises nécessaires pour le développement de ce pays”, a affirmé Chahed lors d’un point de presse au terme d’une réunion de travail au siège du ministère burkinabé des affaires étrangères couronnée par la signature d’une “déclaration commune” entre les deux pays.

Chahed a indiqué que l’Afrique est “l’environnement naturel” de la Tunisie, soulignant que la Tunisie a reconquis sa diplomatie classique dans le continent africain et doit veiller à mettre en vigueur sa diplomatie économique en vue de gagner de nouveaux marchés.

Chahed a signé auparavant avec son homologue burkinabé, Paul Kaba Thieba, une déclaration commune pour la promotion de la coopération bilatérale et la réalisation d’un partenariat concret entre les deux pays.

Il a annoncé que le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, effectuera une visite en Tunisie en juin 2017 qui sera une occasion pour examiner les moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays.

Youssef Chahed a déclaré que son entretien avec le chef de l’Etat burkinabé a porté sur la coopération économique et sociale ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont notamment la lutte contre l’extrémisme, le terrorisme et la migration clandestine.

Le chef du gouvernement a également rencontré le président du conseil national burkinabé Salivo Dialou. La réunion a été consacrée aux moyens de développer l’amitié tuniso-burkinabè et de promouvoir la diplomatie parlementaire entre les deux pays.