Youssef Chahed en Afrique accompagné de plusieurs hommes d’affaires

La Conect international participe avec une délégation d’une vingtaine d’opérateurs économiques à la tournée africaine de Youssef Chahed au Niger, Burkina Faso et au Mali, du 03 au 06 avril 2017.

La délégation de la Conect International est présidée par le président du Groupe SOROUBAT, Noureddine Hachicha, indique un communiqué de la Conect International.

Les entreprises participantes à la délégation de la Conect international représentent plusieurs secteurs d’activités comme l’agroalimentaire et l’agriculture, l’infrastructure et BTP, la promotion immobilière, le système financier et bancaire (trois banques BIAT, Attijari Bank et UIB), l’industrie chimique et électrique, l’énergie et l’énergie solaire, la santé, les technologies de l’information et de la communication-TIC, le commerce international, le conseil, la formation et les matériaux de construction …

Au programme officiel, figurent des interventions d’entreprises tunisiennes et la signature de plusieurs conventions de partenariat.

Au Niger, un protocole d’accord sera conclu entre la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie ” CONECT ” et le Conseil National du Patronat du Niger “CNPN” et un autre mémorandum d’entente sera signé entre la STEG International Services et la Société nigérienne d’électricité (NIGELEC).

Au Burkina Faso, des représentants du Groupe SOROUBAT et de la BIAT Consulting donneront des interventions respectivement sur leurs expériences réussies dans les secteurs du BTP et de la finance.

Au Mali, un accord de partenariat sera signé entre la BIAT Consulting et la Banque Nationale de Développement Agricole à Bamako.

A noter que la CONECT a déjà signé des protocoles d’accords avec le Conseil national du patronat burkinabé (CNPB), le Conseil national du patronat du Mali (CNPM) et la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM).