Banque Centrale de Tunisie : Le TMM reste inchangé à 4,30%

Lors de sa réunion périodique tenue en date du 30 mars 2017, le Conseil a passé en revue les points programmés à son ordre du jour et a examiné les développements récents de la conjoncture Internationale. Il a également fait le point sur la situation économique et financière au plan national et a analysé les principaux indicateurs économiques, monétaires et financiers, notamment ceux relatifs à l’évolution du secteur extérieur.

Lors de l’examen des indicateurs d’activité du secteur bancaire et de ses équilibres financiers, Le conseil a discuté de la situation du secteur et des moyens permettant de renforcer ses capacités de financement de l’économie nationale.

Concernant les opérations de change et en vue d’introduire plus d’assouplissement des transactions avec l’extérieur, le conseil a examiné un ensemble de projets de textes d’ordre légal et règlementaire visant notamment à libéraliser davantage le compte capital pour stimuler les investissements étrangers et développer les investissements des résidents à l’étranger, outre des mesures concernant les comptes en devise au profit des personnes physiques résidentes.

Après délibérations, sur les points susmentionnés, le Conseil a décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale.