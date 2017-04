2ème édition du forum des entreprises à l’Université Paris Dauphine Tunis

L’Université Paris Dauphine | Tunis a organisé, le Mercredi 29 mars 2017, la deuxième Edition du Dauphine Forum Entreprises sur son campus situé à El Omrane.

Cet événement, lancé pour la première fois en 2016, vise à favoriser les contacts entre, d’une part, les étudiants en quête de stages, jobs d’été ou emplois en CDD ou CDI et, d’autre part, les entreprises à la recherche de nouveaux profils.

Ouvert à toute la population estudiantine de Tunisie, dauphinoise ou non, le Dauphine Forum Entreprises se veut une occasion pour les étudiants et jeunes diplômés de nouer des contacts en vue de favoriser leur insertion professionnelle et leur employabilité.

L’Université Paris Dauphine I Tunis entretient une relation étroite avec le monde de l’entreprise, une synergie qui se traduit par des partenariats dans le cadre d’initiatives telles que l’organisation de conférences autour de thématiques d’actualité, l’encadrement de stagiaires, le parrainage d’étudiants, la contribution à la mise en place de programmes innovants etc… Ceci contribue significativement à la mise en place de cursus adaptés, aussi bien au contexte national qu’international.

Ce forum constitue une véritable opportunité pour les étudiants. Ils peuvent y rencontrer d’autres étudiants venus d’horizons divers, se confronter, certains pour la première fois, à l’exercice de l’entretien de recrutement dans un cadre informel et percevoir ainsi la nécessité d’élaborer un CV dès la première année d’études supérieures. Enfin, ils peuvent échanger avec les entreprises, rencontrer des professionnels de différents secteurs d’activités et constituer ainsi un premier réseau de contacts.

Pour les entreprises, cet événement constitue une opportunité de rencontrer les étudiants, d’appréhender leur diversité et la richesse de leurs compétences. C’est aussi l’occasion de leur proposer des stages, des jobs d’été et des perspectives de recrutement.

Les Responsables RH présents sur le Forum pourront ainsi identifier et repérer de jeunes talents susceptibles de devenir de futurs collaborateurs.

Des acteurs économiques majeurs du tissu entrepreneurial tunisien seront ainsi présents le 29 mars 2017 sur le campus de Dauphine ­| Tunis, parmi lesquels : Assurances Maghrébia, Ooredoo, Vivo Energy, Chifco, EY, Business & Decision, Oddo Tunis, Total, Le Moteur, Vermerg, Mazars, Mindshare, Tim Soft, TAEF, Zitouna Takaful, EPPM, SVR, NGI, UIB, ou encore IPS, Magasin Général…

A propos de l’Université Paris Dauphine | Tunis :

L’Université Paris Dauphine |Tunis est le premier campus de l’Université Paris Dauphine ouvert à l’international, s’en est suivie l’ouverture de campus à Londres, Madrid, et Casablanca. Elle a pour vocation de devenir un pôle régional d’excellence dans les sciences des organisations et de la décision. En ouvrant son campus à Tunis, en 2009, l’Université Paris Dauphine s’est fixé pour objectif de former les futurs managers et cadres supérieurs capables de répondre aux exigences de la compétition internationale.

L’Université Paris Dauphine |Tunis propose deux parcours de formation initiale à forte employabilité avec la possibilité de poursuivre ses études à l’international au niveau des 5 campus de Paris Dauphine ou au sein des universités/écoles partenaires (300 établissements partenaires sur les 5 continents) donnant accès à une gamme plus large de programmes :

– Le parcours Gestion et Economie Appliquée (GEA) conduisant, après une licence en gestion, à deux masters au choix : le Master Finance et le Master Management des systèmes d’information ;

– Le parcours Mathématiques et Informatique de la Décision et des Organisations (MIDO) conduisant, après une licence en mathématiques, à deux masters au choix : le Master Actuariat et le Master Big Data.

Les professionnels ont accès au programme de MBA IP de Paris Dauphine, ainsi qu’à des certificats portant sur des fonctions stratégiques, alignées aux enjeux de l’économie tunisienne.