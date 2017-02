Economie : Le Pôle technologique de Sfax peut compter sur Anouar Maarouf!

Le pôle technologique de Sfax fait face à plusieurs difficultés qui l’ont empêché de jouer pleinement son rôle en matière d’innovation et de création d’entreprises à même de hisser le gouvernorat de Sfax au rang de pôle spécialisé dans le e-santé au niveau international.

C’est Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, qui l’a indiqué au pôle de Sfax où il effectuait une visite, mardi 7 février. Mais il a promis que son ministère apportera l’aide nécessaire pour valoriser l’activité de cette structure afin d’attirer les grandes entreprises à s’y implanter.

Il a réitéré la volonté de son département d’œuvrer en vue de permettre au pôle de Sfax de bénéficier de l’environnement économique développé de la région de Sfax.

Le pole ne bénéficie pas des mêmes aides attribuées par l’Etat aux structures similaires, notamment les pôles d’El Ghazela et Sousse, a-t-il encore rappelé.

Selon le PDG de la Société de gestion du pole technologique, Néjib Abida, cette structure souffre également de l’isolement, outre la faiblesse du climat général de développement et de l’infrastructure.

Pour sa part, la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC, le plus grand actionnaire du pôle), Bouteina Ben Yaghlane, a appelé à la nécessité de mettre l’accent sur le plan d’actions mis en place par le pole afin de garantir une plus grande avancée de sa stratégie de développement .

Au cours de sa visite, le ministre s’est entretenu avec un groupe d’élèves porteurs d’idées de projets et membres du club qui représentera la Tunisie aux jeux olympiques de robotique qui se tiendra au cours du mois de juillet prochain à Washington (USA).

Ces élèves ont appelé à garantir l’appui financier et moral nécessaires afin de leur permettre de concrétiser leurs projets en Tunisie et de ne pas quitter leur pays.